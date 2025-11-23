楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情

娛樂中心／李汶臻報導

台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。

近年來將工作重心轉往中國的台灣藝人楊丞琳和蕭敬騰，日前在社群平台Threads遭網友點名，網友不滿楊丞琳說想念台灣歌迷，以及蕭敬騰要在台灣跨年，忍不住發文開酸兩人「抱歉啦台灣不是資源回收場」，該貼文在社群聚集近28萬人圍觀討論。

針對近來不少長期在中國發展的台灣藝人，突然「轉向」改對台灣粉絲示好的行徑，YouTube頻道《財經冷眼》就上傳影片分析，此舉疑與于朦朧遭虐殺案有關。《財經冷眼》在影片中表示，于朦朧案撕開中國娛樂圈的黑幕，導致不少在中國發展的台灣藝人膽戰心驚，「想與中國撇清關係」。

《財經冷眼》質疑這些藝人，疑似太害怕中國娛樂圈，「才想到台灣的好」，但也忍不住提醒「但中共會放過他們嗎」。此外，《財經冷眼》還在影片中搬出網友整理的親中藝人名單，除楊丞琳、蕭敬騰外，侯佩岑、張韶涵、歐陽娜娜、陳喬恩、周傳雄、黃安、劉樂妍、陳妍希、顏人中、郭品超等人也被點名。

