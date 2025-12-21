楊丞琳「重大手術」後現身台北！噴淚道心聲：無法負荷不再勉強

楊丞琳21日在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦見面會。樹與天空提供

闊別台灣粉絲超過2年，楊丞琳在象徵團圓的冬至（21日），在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦兩場見面會，與粉絲久別重逢；她今一身俐落勁裝、神采奕奕現身，看不出先前才經歷一場「不小的手術」。一登台，她便以深情嗓音向台下粉絲問候：「好久不見，你們都好嗎？」令全場粉絲感動不已。

楊丞琳今在台上分享這2年生活及工作步調，全因自己動了一場重大手術而產生微妙變化。術後休養期間，她即使身體不適，也曾勉強回應公事，多次崩潰落淚，後來重新傾聽身體需求、優先照顧自己：「學會在無法負荷時，要以自己為優先，不再勉強自己即時回應。」

此外，楊丞琳也養成「每日散步」的習慣。醫師建議她將走路納入術後復健計畫，既能恢復體力，也有助於調整身心。她坦言，藉由步行整理情緒、沉澱思緒，不僅讓身體狀態回到最佳，也能在舞台上自在地邊唱邊跳，幫助她逐漸回到手術前的演出狀態。

見面會上，楊丞琳不時哽咽分享心聲，強調自己因家人、伴侶、朋友以及粉絲的支持而堅強，並保證自己「真的挺好的」。最催淚的一刻，來自粉絲的告白更讓全場感動。一名罹癌男粉絲上台，哽咽表示每次手術都聽楊丞琳的歌，上一次手術時腦中全是她的〈青春住了誰〉，坦言不確定未來是否還能再見偶像，氣氛感人，楊丞琳也紅了眼眶，為對方鼓勵「手術一定會順利」！

面對年底即將啟航的全新巡演，楊丞琳透露彩排過程中最大的挑戰是飲食控制，希望將身材恢復到最佳狀態。她也許下心願「明年一定要回到台北演出！」目前正積極申請場地：「場館檔期一直很滿，但我抱著隨緣心態，不管是明年、後年或哪一年，只要有機會，我都希望把這次新的巡演帶回台北獻給大家！」

楊丞琳21日舉辦見面會，粉絲感動哭成淚海。樹與天空提供

楊丞琳21日在台北舉辦見面會。樹與天空提供



