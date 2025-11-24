楊丞琳「錄音室淚崩」畫面曝光 哽咽認 ：好像突然間不會唱歌

女星楊丞琳。（圖／中時資料照）

女星楊丞琳（Rainie）過去因甜美可愛形象被封為「可愛教主」，有著多首經典歌曲，她曾參加大陸歌唱節目《歌手2024》，首集獻唱代表作《帶我走》時失常表現，人氣一度受挫。8月底，她在社群透露自己剛接受完大手術，如今帶著全新專輯回歸，並罕見在鏡頭前痛哭：「好像突然間不會唱歌」，展現真實脆弱的一面。

楊丞琳近日曝光的錄音室幕後影片中，一開始便透露自己休息得不錯，但前一晚卻徹夜難眠，感到奇怪的不安。錄音正式開始時，製作人發現她眉頭緊皺、聲音沉重，隨即喊停讓她休息。楊丞琳在鏡頭前情緒失控訴說心境：「其實剛剛戴耳機要聽自己唱歌，是很害怕的。因為其實我覺得自己好像突然間不會唱歌，就是沒有辦法相信自己。」

廣告 廣告

她也提到，這可能就是為什麼自己前一天反常地無法迅速入睡的原因，「可是我沒有去探究原因，可能它在很深處我自己不知道，直到我剛戴上耳機的瞬間，我才發現，我好怕我聲音這樣子。」她還透露曾夢到左邊耳朵聾掉，從她訴說的字句中可以感受到她承受著極大的壓力。

影片釋出後，粉絲留言暖心支持：「很虐心，丞琳要相信自己，有我們在」、「希望這世界少一些惡意，從我愛上Rainie時她就是個自信大方的人，因為那些沒負評，Rainie流了多少淚，變得懷疑自己」、「看到丞琳流淚也跟著眼眶泛淚，我覺得妳真的很棒，前陣子的流言蜚語讓妳承受得很辛苦，希望丞琳不要懷疑自己，我真的很喜歡聽妳唱歌，還有妳的MV都好好看」。

更多中時新聞網報導

爭后失利 林依晨：遲早會拿到

高雄2車站招商不利 淪蚊子館

桂綸鎂讚西島秀俊像穩定大樹