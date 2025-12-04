楊丞琳「骨子裡就是很愛演」 揭內心世界：自己沉醉其中

楊丞琳日前拍攝新單曲〈獨白〉MV。索尼音樂提供

楊丞琳近日與老公李榮浩一同前往澳洲、紐西蘭巡演，夫妻倆多次被拍到在街頭甜蜜放閃，讓粉絲直呼羨慕。在此同時，她也推出全新單曲〈獨白〉MV，邀請觀眾進入一個「旁人看不懂、但自己沉醉其中」的內心世界。

MV在敘事上大量使用情緒飽滿的特寫鏡頭。原本導演計畫安排「分身」角色呈現多重自我，但楊丞琳認為「有我一個人就足夠」，因此改以鏡子作為主視覺意象。片中無處不在的鏡子成為自我審視、內心獨白與多重身份的象徵，讓觀眾彷彿看見她在歌手與演員身份間的自然切換。

對於拍攝過程，她坦言自己「骨子裡就是很愛演戲」，這次更是完全放下框架，把自己交給導演與鏡頭，不拘泥走位、不設定情緒，任由本能引導演出。「我是很自由的」，她形容這正是捕捉〈獨白〉真實感的關鍵。

比起單純分享個人故事，楊丞琳希望〈獨白〉能成為一面照見現代人心境的鏡子。她坦言，在社會或職場中，每個人都有不同面貌，卻難以真正做到毫無顧忌地展現自我，因此總會有糾結與極端情緒的時刻。

