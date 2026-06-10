楊中成批3分鐘連收3張罰單 黃偉哲認不合理：若是我也可能這樣騎

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黃偉哲認為機車騎士短時間內連收3張罰單「不合理」，並指出警方在交通檢舉制度下也承受執法壓力。（圖／報系資料庫）

台南市議員楊中成今（10）日在市政總質詢時指出，有民眾騎機車行經市道180線路段時，短短3分鐘內遭檢舉開出3張罰單，引發民眾不滿，質疑警方對檢舉案件幾乎照單全收，缺乏彈性與實際路況考量。

楊中成表示，該路段原為舊縣道，道路寬度僅約12公尺，且未設置機車專用道，路旁還設有電桿等障礙物。機車騎士為閃避障礙物，行駛過程中難免向內側偏移甚至壓到車道邊線，卻因此遭檢舉未依規定使用方向燈，接連收到多張罰單，讓民眾難以接受。

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楊中成認為，相關情況並非惡意違規，而是受到道路環境限制所致，現行檢舉制度過於僵化，未能充分反映實際用路情況，也讓執法失去應有的彈性與溫度。

對此，台南市長黃偉哲表示，從民眾角度來看，短時間內收到3張罰單確實不合理，但依現行法規認定仍屬違規行為。他坦言，若是自己騎車經過該路段，也可能因閃避障礙物而出現類似行為。

黃偉哲指出，警方在處理交通檢舉案件時也面臨壓力，若未依法舉發，可能遭檢舉人質疑執法不當，甚至向監察院提出申訴，因此執法單位往往必須依規定辦理。

警方則說明，依現行規定，若違規行為跨越不同路口，即可認定為不同違規事實分別舉發；若騎士變換行向或壓線行駛時未依規定使用方向燈，經檢舉影片或照片查證屬實後，仍須依法開單，因此才會出現同一路段連續收到多張罰單的情況。

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