楊中成籲正視永康大灣市場改建經費

議員楊中成關心大灣市場整建及永康各項地政、交通議題。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

議員楊中成關心永康大灣市場改建經費議題。楊中成指市長黃偉哲允諾分八年預算編列，然卻只是動支預備金，擔心來年經費付之闕如。黃偉哲回應，萬事起頭難，頭過身就過，且施政要延續，既然取得共識，編列預算向國有財產局有償撥用，明年預算會研議使用第二預備支出或提出追加減預算。經發局指目前計畫將於一一五年向國產署提送撥用計畫書。

捷運藍線動工後，永康中華路交通恐陷入黑暗期，楊中成關心市府是否有備案和替代道路。另外砲校遷移後，楊中成除建議設置室內溜冰場館，也建議將永康創意園區北側聯絡道串聯至和順工業區道路工程，融入北外環道。市府回應，議員建議從永康康橋大道正南三路規劃高架橋接外環道評估西行專用車行匝道，因北外環主線橋下淨高不足，穿越橋下空間，該路段為鹽水溪排水狹窄段，若設置恐影響平面道路和涉及拆遷工廠範圍評估較不可行。至於康橋大道設計規劃已完成，配合捷運施工，在中華路段工程施作前，先行完工，紓解車潮。

廣告 廣告

另，交通助理員頻繁開單，市庫原擬進帳五億元，至今已超標一倍達十億元，楊中成要求市府檢討，強調其工作是協助改善交通，而非搶錢，他說設置助理員絕非讓其成為「有牌的檢舉達人」，導致民怨不斷。黃偉哲說，會適時的調整改善，取締以受過訓練的警員為主，警方也指會檢討。

另外，包括二王重劃區納入非區內地主以及鹽行國中區段徵收有地主願意納入，楊中成也為民眾請命。出生率大幅下降，建議市府仿照南韓參考婚育宅措施，提供更優惠辦法，鼓勵民眾願生願養。