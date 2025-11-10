楊企霞「象外環中」藝術展 中華大學藝文中心登場

「象外環中」藝術展，中華大學藝文中心登場。





創作是一段孤獨卻豐盈的旅程，在筆墨與釉彩交織的藝術世界中，一場融合哲思與美感的展覽於中華大學藝文中心登場。此次展出「象外環中—書畫彩瓷創作展」，由國立臺灣藝術大學書畫藝術學系教授楊企霞帶來其近年融合現代水墨與陶藝彩繪的創作，展現沈靜心境與生活美學的極致，引領觀者進入藝術與哲理交融的感官旅程。

「象外環中—書畫彩瓷創作展」開幕茶會現場嘉賓雲集，包括廣州高劍父紀念館榮譽館長陳小容、國立台灣藝術大學榮譽教授蘇峰男、台南美術館副館長黃華源等藝文界代表皆親臨共襄盛舉。

藝術家楊企霞表示，透過筆墨與釉彩，她將心靈的感動轉化為藝術語言。她感謝中華大學提供展出平台，讓她能與師生及社會大眾分享創作歷程，也期許自己持續在藝術與教育的道路上努力前行。楊教授近年足跡遍及黃山、太湖、美國大峽谷與敦煌等地，以現場寫生捕捉自然壯麗與心靈悸動，作品蘊含深刻的人文關懷與生命哲思。

中華大學校長劉維琪表示，藝術教育不僅提升學生的審美能力，更能啟發其心靈深度與社會關懷。此次展覽展現楊企霞教授深厚的藝術修為與哲思內涵，期盼學生透過觀展，培養藝術品味，成為具備創意與人文素養的陽光青年。

中華大學雖未設立藝術相關學系，仍始終致力於推動美育教育。每學年辦理逾20場展覽、影展、講座與創意競賽，並結合元宇宙藝文走廊與YouTube線上展覽，拓展學生的藝術視野與哲思空間。此次展覽正是中華大學落實「陽光青年」五育均衡發展理念，強化藝術品味教育的重要實踐。

