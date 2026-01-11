楊傑宇夫妻撞死84歲婦影片曝！完全無煞車 警證實：沒禮讓行人

【緯來新聞網】演員楊傑宇和妻子吳侑函在2025年11月10日於基隆市發生的交通事故中，涉嫌駕車左轉時未禮讓一名正在斑馬線上通行的84歲婦人，造成對方重傷不治。基隆市警察局交通隊表示，初步調查顯示肇事車輛在行經孝二路與忠三路口時，疑因未依規定停讓行人而發生撞擊，事故責任目前正由司法程序釐清中。

楊傑宇夫妻撞死84歲婦影片曝。（圖／翻攝畫面 ）

該名婦人遭撞擊後頭部重創，經搶救數日後於11月19日宣告死亡。警方指出，根據現場監視器畫面與目擊者供述，事故發生時，路口號誌為行人綠燈，婦人依法通行斑馬線，卻遭左轉車輛撞擊。初步排除酒駕可能，行車速度與駕駛注意義務將作為責任認定依據。



事發後，有家屬在社群平台匿名發文指出，肇事者曾至靈堂下跪致意，然後卻中斷聯繫並封鎖家屬社群帳號，並稱對方僅願意賠償新台幣12萬元，引發輿論質疑誠意與態度。隨著資訊曝光，網友比對線索，將當事人指向楊傑宇與其妻吳侑函。

楊傑宇夫妻撞死84歲婦影片曝。（圖／翻攝畫面 ）

楊傑宇於12月10日透過社群平台發聲，證實事故確有發生，但否認「僅賠償12萬元」與「冷漠對待家屬」等說法。他表示已啟動強制汽車責任保險程序，初步理賠金額為新台幣200萬元，並正與第三責任險承保單位協調後續補償事宜。



對於社群封鎖一事，楊傑宇解釋，因家屬留言提及「報復」行為，導致其妻感到威脅與恐懼，才做出不當應對。他強調當時車輛在綠燈狀態下左轉，天候不佳影響視線，車速低於每小時10公里，事發後立即通報119並協助送醫，並重申願意與家屬持續溝通。



吳侑函則發表聲明指出，她作為一般人無法承受外界過度指責，封鎖社群帳號是為了心理自保。她強調丈夫始終與家屬、保險公司及警方保持聯繫，並非外界所言中斷溝通，也希望外界能給予事件處理空間。

楊傑宇夫妻撞死84歲婦影片曝。（圖／翻攝畫面 ）

家屬方面表示，靈堂跪拜為對方主動提出，當時家屬未有苛責，亦未即時要求賠償。然而喪事未完，肇事方即提出經濟困難與「僅能提供12萬元」的說法，讓人難以接受。對於肇事方強調非酒駕，家屬回應「守法本是基本義務，不應成為辯解理由」。



根據基隆市警察局調查，本案將依《道路交通管理處罰條例》及《刑法》進行進一步責任釐清，相關司法程序仍在進行中，警方尚未公布是否移送偵辦。

