楊元寧蒞臨長庚科大開講 以情緒韌性談學習與生活的平衡





長庚科技大學於昨日(26日)邀請台塑企業創辦人王永慶外孫女楊元寧蒞校，以一場心靈講座陪伴師生探索「如何在學業與生活間找到平衡」，吸引師生踴躍報名，會場座無虛席。楊元寧透過自身經驗分享情緒調節與壓力管理的實踐方式，鼓勵大家在成長過程中培養穩定而自在的內在力量。

課程展開前，由范君瑜校長代表致詞。范校長指出，學校各科系皆以「以人為本」為核心精神，期盼學生在培養專業知識的同時，也能學會覺察與調節情緒，將壓力轉化為推動前行的力量。隨後，楊元寧透過多次互動式對話，帶領師生釋放壓力、掌握情緒節奏，並引導大家從思考中辨識自身被困住的信念。

長庚科大校長范君瑜(右)贈送紀念禮品表達致謝

演講過程中，她不僅分享自我探索的方式，也示範多種實用的情緒釋放技巧。在她的帶動下，全場師生起身實際操作，讓壓力得以從身體逐步排出，現場氣氛輕鬆且充滿能量。課程尾聲，眾人紛紛給予高度肯定，表示身心感到舒暢，緊繃的情緒也獲得有效釋放。

活動尾聲，師生排隊與楊元寧簽書並合影留念

壓力就像無所不在的影子，時常隱藏在生活的縫隙之中。面對日常的學習壓力與生活挑戰，學生往往難以從教科書中找到真正的解答，而情緒調適能力的缺乏，也可能在無形中影響身心健康與長遠發展。正如楊元寧在講座中提到，越早學會覺察與調節情緒，越能掌握面對壓力的主導權，使其不再成為負擔，而是推動人生前進的力量。

楊元寧與長庚科大師生大合照

