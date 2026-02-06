楊冪《微博之夜》遭指換位爭C位 主辦方火速發聲致歉
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
中國娛樂圈盛典《微博之夜》昨(5)日在北京登場，多位高人氣明星也盛裝出席，沒想到卻爆出「搶座爭議」，女星楊冪遭質疑是想佔C位，強迫男星肖戰換位，引發網上熱議。而楊冪的工作室則駁斥，並點名主辦方討說法。對此，主辦方也火速致歉了。
網上流出《微博之夜》座位的原始安排圖，其中剛獲得威尼斯影后的女星辛芷蕾、楊冪、肖戰三人是坐在同一張沙發，但典禮開始前，有觀眾發現肖戰的姓名貼被換到另一張沙發，而辛芷蕾、楊冪則沒動，引發外界質疑楊冪是為了與辛芷蕾「雙C位」，強迫肖戰換位。
對此，楊冪所屬工作室也在微博發聲「很突然，很震驚，很無奈」，更點名了微博之夜的帳號，要主辦方給個說法；微博之夜則是回應，「今天盛典藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是平臺場地在下午已經佈置好的基礎上，工作人員複查時黏貼錯誤。在此，對藝人及粉絲誠懇致歉」，並立即將肖戰的姓名貼回原座。
黑天鵝歷險記！章若楠紅毯兩度踉蹌 他想扶卻「無從下手」笑翻全網
昨（5日）晚落幕的陸娛年度盛事「2025微博之夜」星光熠熠，但除了發生外傳楊冪團隊撕掉肖戰名牌搶C位，以致楊冪工作室發聲明自清兼質問微博之夜，掀起網路熱議外女星章若楠與古力娜扎也分別因禮服過於龐大及鞋跟過高，在紅毯及領獎台上意外摔倒。兩起事件雖未造成嚴重受傷，但現場畫面的驚心動魄瞬間引爆熱搜。
2026「微博之夜」日前落幕，明星互動依舊是網友熱議話題，尤其是曾經傳過緋聞的情侶。有畫面拍到，當晚白鹿與孟子義熱聊時，...
大陸娛樂圈年度盛事「微博之夜」昨(5日)在北京國家體育館隆重登場，現場雲集上百位大咖藝人，被網友譽為「頂流之夜」。然而，典禮尚未開始就爆出「搶C位」疑雲，女星楊冪還直接標註主辦方討公道。對此，主辦方發文致歉。
大陸娛樂圈年度盛事《微博之夜》於昨（5日）晚在北京國家體育館登場，因有上百位大咖藝人出席，被譽為「頂流之夜」，不過在典禮開始前竟出現了搶位爭議，指楊冪為了入座C位，而將肖戰的位置往旁邊移動，為此，楊冪工作室直接標記主辦討說法，引起熱議。
年終獎送車很小氣？孟子義送30萬汽車被嘲「不如別送」
娛樂中心／吳宜庭報導隨著年末臨近，娛樂圈明星獎勵團隊的方式再次成為焦點。近日，中國女星孟子義以汽車作年終獎，引起網友熱議，掀起「大方與否」的討論。據了解，孟子義為感謝團隊一年來的辛勞，特地送出一輛市價約人民幣7萬元（約新台幣30萬元）的汽車，並親自前往4S店挑選車款、檢查後車廂空間及試乘體驗，依員工喜好選定「海鹽藍」車色，不少網友讚賞孟子義細心考量員工需求，稱她是「神仙老闆」。
微博之夜出事了！章若楠、古力娜扎「舞台上慘摔」 驚險畫面流出
中國年度娛樂盛事「2025微博之夜」5日盛大登場，眾多女星盛裝亮相拚排場，卻接連發生跌倒插曲。近期因新戲《難哄》人氣暴漲的章若楠，以及以古裝劇《玉茗茶骨》再受矚目的古力娜扎，先後在公開場合不慎跌倒，畫面曝光引發熱議，古力娜扎也趕緊報平安。趙浩雲
歐陽娜娜側邊「大開鏤空」不藏了！肉色嫩肌全看光
娛樂中心／周孟漢報導女星歐陽娜娜承襲父母優良基因，憑藉亮麗外型、音樂才華踏入演藝圈，並將事業重心轉往中國，也毫不避諱公開發表親中言論，甚至被陸委會納入重點查核對象，但她絲毫未受影響，仍以絕美造型出席各種公開活動。而在近日，歐陽娜娜出席中國年度娛樂盛事「微博之夜」，同日也上傳了當天的絕佳美照，吸引超過3.8萬人朝聖。
微博之夜出圈名場面…高葉、李乃文台下吃餅乾 被笑「真餓了」
在熱播劇「狂飆」中憑藉「大嫂」颯爽形象出名的女星高葉，近日在微博之夜晚會上，竟和李乃文在台下嘉賓席悄悄吃餅乾，上演了一齣...
盧昱曉頭飾太大釀可愛意外！誤碰王玉雯 網笑「神女誤傷凡人」
大陸娛樂圈年度盛事「2025微博之夜」於5日盛大登場，星光熠熠之餘，後台同樣精彩，宛如一場明星小型同樂會。其中，演出《入青雲》、《軋戲》打開知名度的女星盧昱曉，因一段意外又可愛的插曲，成為全網熱議焦點。
