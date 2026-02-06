楊冪《微博之夜》遭指換位爭C位 主辦方火速發聲致歉

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中國娛樂圈盛典《微博之夜》昨(5)日在北京登場，多位高人氣明星也盛裝出席，沒想到卻爆出「搶座爭議」，女星楊冪遭質疑是想佔C位，強迫男星肖戰換位，引發網上熱議。而楊冪的工作室則駁斥，並點名主辦方討說法。對此，主辦方也火速致歉了。

網上流出《微博之夜》座位的原始安排圖，其中剛獲得威尼斯影后的女星辛芷蕾、楊冪、肖戰三人是坐在同一張沙發，但典禮開始前，有觀眾發現肖戰的姓名貼被換到另一張沙發，而辛芷蕾、楊冪則沒動，引發外界質疑楊冪是為了與辛芷蕾「雙C位」，強迫肖戰換位。

廣告 廣告

對此，楊冪所屬工作室也在微博發聲「很突然，很震驚，很無奈」，更點名了微博之夜的帳號，要主辦方給個說法；微博之夜則是回應，「今天盛典藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是平臺場地在下午已經佈置好的基礎上，工作人員複查時黏貼錯誤。在此，對藝人及粉絲誠懇致歉」，並立即將肖戰的姓名貼回原座。

原始連結







更多華視新聞報導

「接傘自己撐」讓助理淋雨 中國「流量女王」楊冪惹議

座位爭議！ 柯建銘不滿傅「坐主位」 嗆：國家尊嚴

李貞秀稱申請放棄中國籍遭拒 國台辦：兩岸同屬一中不存在「放棄國籍」

