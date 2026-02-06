楊冪傳出爭搶C位 所屬工作室要主辦方說清楚

楊冪在《微博之夜》傳出爭搶C位的傳言，肖戰是《微博之夜》的流量男星。（圖／翻攝自微博）

大陸娛樂圈年度盛事《微博之夜》於昨（5日）晚在北京國家體育館登場，因有上百位大咖藝人出席，被譽為「頂流之夜」，不過在典禮開始前竟出現了搶位爭議，指楊冪為了入座C位，而將肖戰的位置往旁邊移動，為此，楊冪工作室直接標記主辦討說法，引起熱議。

在《微博之夜》原先的座位安排圖片中，於去年獲得威尼斯影后殊榮的辛芷蕾穩坐中心位置，兩側是楊冪和肖戰，三個人坐在同一張沙發上，但典禮開始前，現場眼尖觀眾發現，註記肖戰的位置，竟被移到另一張沙發上，質疑楊冪是為了與辛芷蕾擔任「雙C位（雙中心位）」，才讓肖戰被迫換座位。

消息傳開後，楊冪工作室火速發文說：「很突然、很震驚、很無奈。」並直接標記《微博之夜》的官方帳號，要求給出明確的解釋。對此，《微博之夜》發文道歉：「今天盛典藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是平台場地在下午已經佈置好的基礎上，工作人員複查時粘貼錯誤。在此，對藝人及粉絲誠懇致歉！」主辦方在現場也立即將肖戰的姓名貼回原座，只不過各藝人似乎為了避免爭議延燒，當下幾乎都沒有出現在座位上。

《微博之夜》原先的座位安排圖片。（圖／翻攝自微博）

