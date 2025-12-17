楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

大陸女星楊冪入行多年，憑藉精緻五官與姣好身材穩坐「一姐」寶座，今年更以電視劇「生萬物」收穫高口碑。近日，一組楊冪大學時期的形體課舊照突然在網上瘋傳，照片中的她素顏上陣，一臉青澀的模樣瞬間引起網友熱議，一舉登上熱搜。

香港01報導，從曝光的照片中可見，楊冪身穿紫紅色貼身練功服，下身搭配黑色休閒褲，髮型正是當年最流行的厚重齊瀏海。即使在零濾鏡、零P圖的年代，素顏出鏡的她依然皮膚白皙、五官精緻。雖然臉頰帶有嬰兒肥，但眼神靈動，笑容腼腆，滿滿少女感。

照片曝光後，相關話題登上熱搜，大批網友紛紛留言感嘆歲月，「那時候真的嫩得能掐出水」、「滿滿的膠原蛋白」、「雖然現在氣場很強，但當年的軟萌靈動真的很絕」、「這才是真正的純天然美女，原裝樣超抗打」，還有網友打趣說，「終於知道楊冪以前為什麼叫楊不修，拍的生圖根本不用修」。

據悉，形體課是北電表演系的必修課程，楊冪在訓練中展現的認真態度被解讀為「演員敬畏專業的縮影」。

