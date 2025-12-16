楊冪大學時期「鐵瀏海」考古照被挖！網驚顏值依舊超頂

楊冪童星出道，如今已是大陸娛樂圈流量女王。（圖／翻攝自楊冪工作室 微博）

大陸女星楊冪自出道以來演出多部熱門影視作品，憑藉精緻五官與亮眼身材，在競爭激烈的演藝圈穩坐一線地位，有「大陸流量女王」之稱。近日，她一組就讀北京電影學院時期的形體課「考古照」被網友翻出，再度掀起高度討論，相關話題更火速登上微博熱搜。

從曝光的照片中可見，畫面拍攝於舞蹈教室的鏡子前，楊冪站在最右側，對著鏡子拿著手機自拍，臉上露出甜美笑容，青春氣息滿滿，她當時剪著一頭極具年代感的「鐵瀏海」厚齊瀏海髮型，俐落服貼，搭配清秀的五官，反而更凸顯臉型精緻與五官立體，即使是如今被視為「時代眼淚」的造型，放在她身上依然相當俏皮耐看。

楊冪身穿貼身的紫色長袖上衣，剪裁簡單勾勒出纖細身形，下半身搭配深色舞蹈練功褲，完全是學生時期上課的真實寫照，素顏入鏡，沒有華麗造型與濾鏡加持，卻依星味十足。不少人也感嘆，無論是學生時期還是現在站在鎂光燈下，楊冪的顏值氣質始終在線，多年以前的舊照，再次證明楊冪不只靠作品累積人氣，連青春時期的模樣都能成為話題焦點，也讓粉絲見證她一路從北電學生蛻變為頂流女星的成長軌跡。

楊冪大學時期舊照，網讚從小美到大。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，網友留言瞬間湧入，紛紛讚嘆：「以前真的很流行鐵流海，但楊冪真的絕美」、「早期冪也是超美的」、「從小就那麽美啦」、「楊冪好漂亮，好小好嫩呀」、「小冪從小美到大啦」、「是等比例長大的美人胚子」、「姐姐拍照的時候被自己美著了沒有」、「女神什麽時候都是女神來的」。

