楊冪大學舊照流出！素顏鐵瀏海模樣曝光 「照片登熱搜」粉絲一看驚呆

39歲中國「流量女王」楊冪出道多年，憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《三生三世十里桃花》等作品穩坐一線女星地位，近日卻因一組「考古照」再度成為話題焦點。她就讀北京電影學院表演系時期的舞蹈課舊照被網友翻出，畫面曝光後火速登上微博熱搜，引發大量討論。

楊冪（右）大學時期照片流出，被不少粉絲大讚從小美到大。（圖／翻攝自微博）

從流出的照片中可見，當時尚未滿20歲的楊冪，留著厚重齊瀏海、素顏入鏡，身穿紫色運動服，與同學們在鏡子前合影留念。照片拍攝於形體課程，該課程結合舞蹈、瑜伽與姿態訓練，是表演系學生的基本功之一。雖然造型樸素，卻仍能看出楊冪深邃的五官輪廓、招牌大眼與甜美笑容，在一群同學中相當顯眼。

楊冪（右）大學時期照片流出，被不少粉絲大讚從小美到大。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，不少網友感嘆當年流行的「鐵瀏海」造型，卻仍擋不住楊冪的顏值，有人直言「以前真的很流行鐵瀏海，但楊冪真的絕美」、「從小就那麼美」、「是等比例長大的美人胚子」，也有粉絲笑稱她「從小到大一路都有照片，漂亮寶寶」，盛讚早期的楊冪「幾乎無人能敵」。

楊冪身材管理相當嚴格。（圖／楊冪IG）

隨著舊照被翻出，楊冪多年來維持身材的自律生活也再度被網友討論。她身高167公分，體重長年控制在45至48公斤之間，即使懷孕期間也僅增加到50公斤，產後很快恢復纖細體態。過去她曾多次在訪問中提到，飲食以清淡為主，澱粉不過量，每餐僅吃八分飽，並透過少量多餐與嚴格分量控制維持身形。

此外，也有粉絲挖出她過往「慢食」相關畫面，指出楊冪進食時細嚼慢嚥，每一口都吃得相當節制，並非作秀，而是多年來維持體態與健康的生活習慣。對於變老與變胖的看法，楊冪過去也曾直言「都能接受，但變胖更受不了，因為變老是控制不了的，變胖是對自己不負責」，一句話展現她多年來身為女明星的高度自律。

