楊冪微博之夜遭指「換位爭C位」 主辦方道歉了
大陸娛樂圈年度盛事「微博之夜」昨(5日)在北京國家體育館隆重登場，現場雲集上百位大咖藝人，被網友譽為「頂流之夜」。然而，典禮尚未開始就爆出「搶C位」疑雲，女星楊冪還直接標註主辦方討公道。對此，主辦方發文致歉。
根據原先流出的《微博之夜》座位安排圖，新科威尼斯影后辛芷蕾坐著C位，左右兩側分別為楊冪與肖戰，三人原定同坐一張沙發。然而，現場粉絲發現肖戰的姓名貼突然被移往左側的另一張沙發，引發外界質疑是楊冪為了與辛芷蕾一起「雙C位」，才偷偷更換名牌，強迫肖戰讓位。對此，楊冪粉絲駁斥，表示楊冪的座位本就在新浪微博CEO曹國偉的正後方，根本無需搶C位。
面對此爭議，楊冪工作室態度強硬，直接在官方微博標記主辦單位，並寫下：「很突然，很震驚，很無奈，@微博之夜 給個說法吧！ 」《微博之夜》被點名後，火速發表聲明致歉：「今天盛典藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是平臺場地在下午已經佈置好的基礎上，工作人員複查時粘貼錯誤。在此，對藝人及粉絲誠懇致歉。」 現場工作人員也立即將肖戰的座位換回原位。
儘管典禮前插曲不斷，但肖戰、楊冪分別奪得本屆「微博 King」與「微博 Queen」大獎，為這場風波劃下句點。
大陸娛樂圈年度盛事《微博之夜》於昨（5日）晚在北京國家體育館登場，因有上百位大咖藝人出席，被譽為「頂流之夜」，不過在典禮開始前竟出現了搶位爭議，指楊冪為了入座C位，而將肖戰的位置往旁邊移動，為此，楊冪工作室直接標記主辦討說法，引起熱議。
