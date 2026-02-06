楊冪微博之夜遭指「換位爭C位」 主辦方道歉了

大陸娛樂圈年度盛事「微博之夜」昨(5日)在北京國家體育館隆重登場，現場雲集上百位大咖藝人，被網友譽為「頂流之夜」。然而，典禮尚未開始就爆出「搶C位」疑雲，女星楊冪還直接標註主辦方討公道。對此，主辦方發文致歉。

根據原先流出的《微博之夜》座位安排圖，新科威尼斯影后辛芷蕾坐著C位，左右兩側分別為楊冪與肖戰，三人原定同坐一張沙發。然而，現場粉絲發現肖戰的姓名貼突然被移往左側的另一張沙發，引發外界質疑是楊冪為了與辛芷蕾一起「雙C位」，才偷偷更換名牌，強迫肖戰讓位。對此，楊冪粉絲駁斥，表示楊冪的座位本就在新浪微博CEO曹國偉的正後方，根本無需搶C位。

面對此爭議，楊冪工作室態度強硬，直接在官方微博標記主辦單位，並寫下：「很突然，很震驚，很無奈，@微博之夜 給個說法吧！ 」《微博之夜》被點名後，火速發表聲明致歉：「今天盛典藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是平臺場地在下午已經佈置好的基礎上，工作人員複查時粘貼錯誤。在此，對藝人及粉絲誠懇致歉。」 ​​​現場工作人員也立即將肖戰的座位換回原位。

楊冪工作室點名主辦方，要求給個說法。(圖/楊冪工作室)

微博之夜發文道歉。(圖/微博之夜)

儘管典禮前插曲不斷，但肖戰、楊冪分別奪得本屆「微博 King」與「微博 Queen」大獎，為這場風波劃下句點。

