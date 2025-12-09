楊冪緋聞舊愛爆分手大10歲秦嵐！罕同框「全程0互動」

秦嵐、魏大勛爆分手，罕同框卻全程零互動。（圖／微博 秦嵐工作室、魏大勛工作室）

46歲大陸女星秦嵐2018年以戲劇《延禧攻略》皇后「富察容音」一角翻紅，感情生活也備受關注，尤其多次被狗仔捕捉與小10歲男星共同外出，即使雙方未正式認愛，仍被外界視為情侶關係。然而，兩人近年頻頻傳出分手消息，就連日前在活動中同框，也被目擊全程零互動，引起網友討論。

大陸串流平台愛奇藝日前舉辦「尖叫之夜」，邀集各領域嘉賓出席，除了秦嵐、魏大勛外，魏大勛的前緋聞女友楊冪也現身活動，只是3人被主辦單位安排在不同桌，秦嵐與魏大勛則被發現全程沒有眼神交流、沒有交談，疑似刻意避開的舉動，引來網友紛紛懷疑「分手了嗎？」。

另外，秦嵐先前參加戲劇活動，並與主持人上演女生挑婚紗的劇情，其中被問及男方意見如何，秦嵐直接脫口：「男人不重要，他說了我喜歡他就喜歡」，被質疑在暗示與魏大勛分手的消息。不過，也有網友解釋，那其實不算分手暗示，畢竟選婚紗「本來就該看自己喜歡，難道還要遷就男生眼光？」。

秦嵐、魏大勛2022年爆出戀情，期間有狗仔多次捕捉兩人外出的畫面，包含今年3月魏大勛深夜到秦嵐家，且熟練地解鎖密碼進入室內，還有7月秦嵐結束聚餐後，獨自前往魏大勛家中。儘管之後兩人沒有再被捕捉到同框，仍有人認為雙方感情沒有生變，只是在公開場合刻意避嫌，避免場面變得尷尬。

