楊冪與「緋聞前任」意外0互動同框 尷尬畫面全網熱議

楊冪、魏大勳愛奇藝尖叫之夜「零互動同框」衝微博熱搜。（圖／翻攝自楊冪工作室；魏大勳 微博）

有「大陸流量女王」之稱的楊冪，6日晚間現身愛奇藝尖叫之夜活動，再度引爆全場焦點，不僅亮眼氣場被鏡頭捕捉，與緋聞前任魏大勳的「同框零互動」更掀起網路熱議，被網友形容「比偶像劇還抓馬（drama）」。

當晚楊冪身穿貼身禮服，完美襯托纖細腰線與修長美腿，時尚氣場強大；魏大勳則以全黑西裝亮相，低調穩重。兩人過去曾多次傳出緋聞，雖未公開認愛，但關係始終受到外界關注，此次罕見在公開場合相遇，雙方反應卻意外僵硬。

廣告 廣告

原本主辦方將楊冪、魏大勳、秦嵐分置三桌，不料楊冪為了與好友董璇的女兒「小酒窩」合影，走到魏大勳的座位區旁邊，畫面中可見，楊冪全程微微側身向右，眼神堅持不向左偏移，而近距離的魏大勳則瞬間「凍住」，挺直腰背、直視前方，一動不動，被網友留言調侃「頭不敢動」、「演戲都演不出這麼僵硬」、「零互動同框」、「尷尬到空氣都凝固」。楊冪拍完照便離開，兩人全程沒有任何眼神、肢體交流，甚至連基本點頭示意都沒有。

楊冪2018年與劉愷威離婚後，2019年開始與魏大勳因合作綜藝多次被爆出戀情，但雙方始終未承認，緋聞最終無疾而終。直到2022年魏大勳被拍到與秦嵐同住飯店爆出戀情，這段關係是因合作《關於唐醫生的一切》結緣。這次三人意外同場，也成為尖叫之夜最具話題的畫面之一。

更多中時新聞網報導

林頤原北漂打拚10年 獲爸媽肯定落淚

居家洗腎 2035年拚18％盛行率

保健》異位皮炎癢到失眠 標靶藥助改善