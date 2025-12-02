楊冪「一口吞壽司」衝熱搜 飲食真相曝光竟超自律

楊冪長年維持不到50公斤體重，身材管理相當自律。（圖／翻攝自楊冪 微博）

大陸女星楊冪自出道以來參演多部熱門影視劇，憑藉精緻臉蛋與完美身材，在演藝圈穩坐一線位置，多年來無論紅毯生圖或路人鏡頭，她始終保持緊緻身形與完美體態，也讓39歲的她仍展現出不輸新生代的狀態。不過近日一段她過去的「豪邁吃播」影片意外再度被挖出，掀起新一波網路熱議。

影片中，楊冪夾著壽司一口吃下、大口吸拉麵，表情豐富、吃相豪邁，看似沉浸在美食世界。未料有眼尖網友細節檢視後發現，該段吃播中，她實際吞下的食物僅「一個壽司與一口麵」，其餘大多只是淺嘗。

廣告 廣告

隨後也有粉絲挖出其他楊冪「慢食自律」相關影片，畫面裡她夾起面條後慢慢咀嚼，每一口都細細品味，不疾不徐，粉絲解說，她的飲食方式一直以少量、細嚼、慢吃，不是作秀，而是長期維持體態與健康的選擇，細嚼慢咽能幫助增加飽腹感，也更不傷腸胃，讓她多年來得以維持目前的完美狀態。不少粉絲替楊冪護航，指出該段吃播剪輯，並不能完全代表她真正的吃飯量，更有人抱不平：「八百年前的影片突然上熱搜很奇怪，還莫名冒出很多惡意評論。」

事實上，楊冪身高167公分，體重多年維持在低於50公斤，日常飲食以水煮花椰菜、燕麥粥等低清淡飲食為主，是圈內公認的身材自我管理模範。過去曾有媒體問她，最受不了變老還是變胖？，她直言：「都能接受，變胖更受不了，因為變老是每個人都控制不了的，變胖是自己對自己不負責。」一句話展現她身為女明星的高度自律。

更多中時新聞網報導

保健》喉嚨卡卡咳不出 梅核氣作怪

王瀛標診察入微 追求深度、溫度

亞洲人肌少症風險高 50歲要篩檢