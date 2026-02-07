楊冪、肖戰C位風波延燒！「微博之夜」主辦再道歉 還原換座始末

楊冪、肖戰出席微博之夜，意外捲入C位風波。（圖／翻攝自微博）





中國大陸年度盛事「微博之夜」5日盛大舉行，上百位藝人出席吸引大批粉絲關注。然而典禮卻出現了「搶C位的爭議」，讓楊冪、肖戰都捲入紛爭中。對此，主辦方在今（7）日二度道歉，除了還原當時狀況外，希望外界停止不實揣測。

微博之夜後傳出搶位爭議，女星楊冪更被直指為了搶C位，讓肖戰換座，風波越演越烈，主辦方也在今天二度發聲道歉，並透露座位安排及名條在當天下午2點左右就已經按照方案全部佈置完畢。

主辦方解釋，在後續檢查的過程中，發現中島二排座位有空缺，「工作人員操作失誤，錯誤將肖戰先生及部分座位人名條進行了外移的調整動作，導致人名條發生變化。發現問題後，平台工作人員在活動進行期間第一時間予以了糾正。」

廣告 廣告

主辦方強調，整個過程楊冪及團隊未參與、也沒有干預任何座位安排及人名條的設置，「相關網傳訊息均不屬實」。主辦方承諾未來將會強化細節管控、杜絕這種問題再次發生，並向肖戰、楊冪及所有受影響的藝人和粉絲朋友們表達歉意。

微博之夜主辦再度道歉。（圖／翻攝自微博）

微博之夜主辦再度道歉。（圖／翻攝自微博）



【更多東森娛樂報導】

●吳敦生前遭爆5000萬「包養」賈靜雯 親吐：麻煩大了

●嫁具俊曄大S已「吃不下、走不動」韓綜揭他悉心照料

●爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了

