楊千嬅52歲生日同框60歲劉嘉玲！被她凍齡顏值完勝 網虧沒比較沒傷害

記者鄭尹翔／台北報導

香港歌壇天后楊千嬅近日迎來 52 歲生日，人緣極佳的她連日來與多位圈中好友相聚慶生，其中也包括相識多年的女星劉嘉玲。兩人在生日餐會上合影留念，畫面曝光後隨即引發熱烈討論，焦點意外落在年屆 60 的劉嘉玲身上，不少網友驚呼她狀態凍齡，完全看不出真實年齡。

楊千嬅生日邀請劉嘉玲。（圖／翻攝自劉嘉玲IG)

在生日飯局當天，壽星楊千嬅身穿粉紅色休閒衛衣，手捧精緻生日蛋糕，臉上洋溢著幸福滿足的笑容；一旁的劉嘉玲則以黑色皮褸搭配珍珠項鍊現身，懷中還抱著愛犬，整體造型高貴又時尚，氣場十足，兩人頭貼頭合照，氣氛溫馨融洽。

廣告 廣告

劉嘉玲事後將合照分享到小紅書，沒想到迅速掀起網友熱議，不少留言大讚她皮膚白滑、輪廓緊緻，外貌宛如凍齡 20 年，甚至有人直言她看起來比小 8 歲的楊千嬅還要年輕，笑稱「沒有比較沒有傷害」，也引來不少人詢問她的保養祕訣。

事實上，劉嘉玲年輕時就是公認的大美人，近年減少幕前演出後，生活步調相對悠閒，經常與丈夫梁朝偉跑步、行山，也多次被網友在街頭「野生捕獲」。她面對合照邀請總是來者不拒，親民作風也為她加分不少。

相較之下，楊千嬅近年曾因健康問題受到關注，過去被診斷患有子宮肌瘤，生子時更曾冒著不小風險，身體狀態一度被外界討論。即便如此，她依舊保持正面心態，持續活躍於演藝圈。此次生日聚會意外掀起「凍齡對比」話題，也再次讓兩位女星成為網路焦點。

更多三立新聞網報導

鄧紫棋宣布加場！大巨蛋驚喜多開這一天 首賣三場12萬張30秒完售

魏如萱小巨蛋開唱！超大咖天后驚喜送上祝福 男友IAN未見蹤影

NONO捲性侵案2年失業！倒數3天決定宣判日 愛妻朱海君近況曝

快幫張惠妹找人！罕見發文求尋找台東人 天后想要親自見一面

