楊千霈包包裡藏減肥神器！「1神物」增肌減脂超有感，網實測兩週瘦2﹒5KG、體脂降3％

楊千霈靠包包裡藏減肥神器！「1神物」增肌減脂超有感，健身部落客實測兩週瘦2.5KG、體脂降3%

「紅毯女王」楊千霈日前在《女人我最大》節目花絮中分享她的包包必備好物，除了水壺、保健食品、膠原蛋白，居然還藏著「減肥神器」！想知道女明星們都是如何維持好身材，千萬別錯過以下內容了。

楊千霈包包裡居然藏著減肥神器！

要做個漂漂亮亮的女明星，除了保養皮膚、維持體態，連飲食也要精準控管。楊千霈在分享包包好物時，提到平常除了會帶保健品、水壺，甚至連鮪魚罐頭也帶在身上，因為鮪魚高蛋白、低脂肪，能幫助肌肉修復、延長飽腹感，特別適合運動後補充，是非常好的減肥聖品。

鮪魚為什麼可以幫助減肥？

鮪魚是健身族最愛的「增肌減脂食材」，富含優質蛋白質與Omega-3脂肪酸，有助燃脂、降低發炎，讓代謝更順暢。同時鮪魚熱量低、脂肪少，飽足感卻強，能防止暴飲暴食，堪稱飲控族的懶人救星。





鮪魚減肥食譜：鮪魚優格沙拉碗

準備鮪魚罐頭一罐、希臘優格兩大匙、生菜、小番茄、玉米粒與水煮蛋。將所有食材拌勻，用黑胡椒與檸檬汁調味。這道料理不僅高蛋白、低熱量，還能穩定血糖、延長飽腹感，午餐或運動後吃都剛剛好，完全是女明星愛的「不餓減肥法」。

鮪魚減肥成效

國外健身部落客實測「鮪魚減脂餐」兩週瘦下2.5公斤、體脂降3%，日本也有節目實驗一週鮪魚減肥法，平均腰圍縮小3公分。台灣營養師也指出，若搭配均衡蔬菜與運動，鮪魚能有效維持肌肉量、降低脂肪率。難怪楊千霈愛不釋手，鮪魚罐頭根本是她的行動健身餐！

封面&內文圖片來源：Shutterstock、IG@pinkbabe030

