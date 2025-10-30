楊千霈斷開豪門8年婚 問「媽能交男友嗎？」6歲女兒超齡反問：妳還會再離婚嗎？
43歲女星楊千霈被封為「發電機始祖」，她與紡織業第二代洪家傑離婚，結束八年婚姻，感情動向備受關注。近日到張景嵐、游沛宸主持的Podcast節目《好丫》作客，分享這幾年人生的重大轉變，無論愛情婚姻、身體健康；訪談裡她提到與6歲女兒約定當閨蜜，不可以像媽媽閃婚，交男友要第一時間告訴媽媽。
離婚後，楊千霈擔心孩子的心理，曾問了6歲大女兒，爸爸可以交女朋友嗎?女兒答：「可以啊、不會難過，你們開心就好。」進一步問媽媽可以交男朋友嗎?女兒思考了一會，反問：「你會再生一個小孩嗎?還會再離婚嗎?」接著說「可以呀，你們大人的事，不關我們小孩的事。」
她更以此告誡孩子「千萬不能像媽媽這樣閃婚」，但女兒天真回應：「可是如果妳不跟爸爸結婚，就沒有我們兩個了。」讓她只能幽默回：「那就只有我可以，你不可以。」她與女兒也約定好，交男友要第一時間告訴媽媽，成為閨蜜。
楊千霈接演舞台劇《倒數婚姻》，一度擔心會因為離婚事件讓作品失焦。她表示：「人生過了那個moment就沒事，身為一個演員我應該勇於挑戰！」更形容劇情裡有場史上無敵的情慾戲。
張景嵐好奇她對情慾戲的想法，楊千霈形容：「離婚後對情慾戲反而更擔心，因為得在國家戲劇院這麼神聖的場域，演出時觀眾就坐在第一排近距離看，反而在乎對方男生演員是有老婆的。」
張景嵐笑稱，楊千霈以前是小辣椒個性，如今變得相對保守，楊千霈提及，當年曾被媒體稱作是「演藝圈發電機始祖」，但如今經歷過8年婚姻，人生在任何事情思考上都會更多細節、顧全大局。
未來還會再相信愛情嗎？楊千霈果斷說：「當然會！我們活在這世界上就是要愛、要找愛啊！」至於擇偶條件，她直答：「肯定是希望可以愛我、加愛我的孩子，先接受他們，愛屋及烏，愛我的爸爸媽媽、家人。」
