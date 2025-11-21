楊占個展「重生與守護」： 青銅神獸的靈性鑄造與笑像畫的人間幽默

理善藝聚空間將於 11 月 28 日推出展覽「重生與守護」，呈現藝術家楊占近年最完整、最具精神性軌跡的創作群像。本展攜手長期深耕亞洲當代藝術評論的獨立策展人張禮豪策劃，他擅長在作品與文化脈絡之間，建立既敏銳又帶有詩性的視角，結合理善藝聚空間「以理善為名、藝術為底、聚為核心」的策展理念，藝術不僅是被陳列的物件，而是一個能被觸及、被喚醒的能量場。展覽為期一個月，透過藝術家楊占近百件青銅雕塑與笑像畫將構築一座介於神話與現實、形體與靈性之間的內在宇宙，邀請觀者在其中重新理解「重生」與「守護」的意義。

理善藝聚空間總經理許洛婕表示，本次展覽也開啟藝聚未來的美學實踐方向：以作品能量帶動空間節奏，形成能被身體記住的五感體驗。她指出，期望每位觀者，都能在沉浸的感知狀態裡，與創作建立更貼近的關係。這樣的設定，也使後續以聲音、冥想與身體延伸的跨域連結成為展覽的自然延伸。

當內在被賦形：神獸、能量與造形的生成

藝術家楊占的創作是為內在能量「賦形」的過程。這些形體：火龍、靈鹿、元素精靈等......，源於他在冥想中感知到的精神狀態與意念，這並非神話複製，而是意識的凝結。其青銅雕塑如《自在之龍》、《重生水龍》及轉化太平山靈性體驗的《靈鹿丹丹》，這些延續了中原青銅文明與《山海經》的神獸譜系，使「能量」不再抽象，而成為可觸摸的具象「精神容器」，承載時間與重量。

輕巧而銳利：精神性與人性的相互照映

與青銅的沉穩形成鮮明對比，，本次首次公開的「笑像畫」系列以輕巧、幽默的筆觸，紀錄從家人（如騎乘重機的父親）、社會觀察（如疫情中的人們），乃至於歷史人物的世俗光景。這一百件紙本作品，是藝術家自十歲起持續不斷的創作實踐，使展覽在靈性之外，更具備入世關懷與人的溫度。精神性與人性在同一空間相互照映，體現「重生從重新凝視自身與世界開始」的哲學。

11/29 開幕茶會：《回到最初的光：一場靈魂記得自己的旅程》

展覽將於 11 月 29 日舉行開幕茶會，並帶來跨域表演 《回到最初的光：一場靈魂記得自己的旅程》。表演者聲樂家李阡綸、舞者江婕希、小提琴Olivia Jarvis將以作品的色彩、結構與能量為線索，以聲音調頻、以身體書寫，使神獸的脈動與元素精靈的律動在空間裡被重新喚醒。這場演出是一種「與作品共同呼吸」的能量共振，旨在以五感立體地啟動展覽空間的迎靈與淨化。當日藝術家也將親自導覽，帶領觀眾深入作品背後的精神世界。楊占深信：「將喜樂帶到地球，點亮人們心中的神聖火光。」這場展覽，正是讓藝術成為情感的居所、精神的棲地，讓守護與重生在每一次注視與感受之中發生。

重生與守護楊占・青銅雕塑與笑像畫個展

策展人｜張禮豪

展 期｜2025.11.28（五）－12.27（六）

地 點｜理善藝聚空間（台北市中正區青島東路七號五樓）

開幕茶會｜2025.11.29（六）15:00

特別演出｜《回到最初的光：一場靈魂記得自己的旅程》>

演出者｜ 聲樂家李阡綸、舞者江婕希、小提琴Olivia Jarvis

入 場｜免費入場

展覽音樂會光的孩子：冬季歌唱會

日 期｜2025.12.13（六）

時 間｜16:00-17:30

演出團隊｜鑠水之聲表演工作室、Aurawave Performing Arts

入 場｜免費入場