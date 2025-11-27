■楊占個展「重生與守護」：青銅神獸的靈性鑄造與笑像畫的人間幽默

文．理善藝聚空間

理善藝聚空間將於11月28日推出展覽「重生與守護」，呈現藝術家楊占近年最完整、精神性軌跡的創作群像。

當內在被賦形 能量有了形體

本展攜手長期深耕亞洲當代藝評的獨立策展人張禮豪策劃，結合理善藝聚空間「以理善為名、藝術為底、聚為核心」的策展理念，透過藝術家楊占近百件青銅雕塑與笑像畫將構築一座介於神話與現實、形體與靈性之間的內在宇宙，邀請觀者在其中重新理解「重生」與「守護」的意義。理善藝聚空間總經理許洛婕表示，透過本次展覽也開啟藝聚未來的新美學實踐方向。

當內在被賦形，精神與人性便在同一座場域裡互相照映。楊占以冥想中感知的能量與意念為起點，讓靈獸從內在湧現為具象形體，《自在之龍》、《重生水龍》以及源自太平山靈性經驗的《靈鹿丹丹》，延續中原青銅文明與《山海經》的神獸脈絡，使抽象的能量成為可觸摸的「精神容器」。與青銅的沉穩相對，「笑像畫」系列則以輕巧而銳利的筆觸，記錄家人、社會日常與歷史人物的世俗光景，展現藝術家自十歲以來未曾中斷的創作實踐，也為展覽注入入世的溫度。靈性與人性在此交會，指向同一個命題：重生，始於重新凝視自身與世界。

《回到最初的光： 一場靈魂記得自己的旅程》

展覽將於11月29日舉行開幕茶會，並帶來跨域表演《回到最初的光：一場靈魂記得自己的旅程》。表演者將以作品為線索，以聲音調頻、以身體書寫，使神獸的脈動與元素精靈的律動在空間裡被重新喚醒。這場演出是一種「與作品共同呼吸」的能量共振，以五感立體地啟動展覽空間的迎靈與淨化。

活動免費入場，當日藝術家也將親自導覽，帶領觀眾深入作品背後的精神世界。

重生與守護

楊占・青銅雕塑與笑像畫個展

策展人｜張禮豪

展 期｜2025.11.28(五) - 12.27(六)

地 點｜理善藝聚空間(台北市中正區青島東路七號五樓)

開幕茶會｜2025.11.29(六) 15:00

特別演出｜《回到最初的光：一場靈魂記得自己的旅程》

演出者｜ 聲樂家李阡綸、舞者江婕希、小提琴Olivia Jarvis

入 場｜免費入場

