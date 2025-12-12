■楊占雕塑與笑像畫：內在力量與靈性軌跡的具現

文．柯劭穎 圖．理善藝聚空間

楊占「重生與守護」個展集結其近年多重向度的創作，以近百件青銅雕塑與笑像畫構築出一個介於神話、意識與日常觀察的領域，引領眾人進入他長期心性修煉的精神景觀。開幕當日嘉賓雲集，來自建築、設計、旅宿、藝術與媒體界多位重量級人士一同蒞臨，包括藝術家前輩韓湘寧、楊柏林、陸潔民、理周集團總裁洪寶山、萬豪國際集團全球設計亞太區高級區域總管王名海、劉波室內設計創始人劉波等嘉賓皆出席支持。不同領域的視角在展場中交會，使「重生與守護」不僅是一場開幕活動，更是一個由眾人共同啟動的能量場。

當內在被看見時，會以什麼姿態誕生？

展場的核心源自楊占長期提出的思考：「力量動物、自我與宇宙之間的關係究竟為何？」，觀者往往先被青銅的形體吸引，而在凝視的過程裡才意識到：龍、鹿與元素般的線條並非單純造形，它們更像是某種內在狀態的具象化痕跡。作品源於藝術家在冥想中對情緒、力量與意念的敏銳覺察，那些難以言說的精神經驗被轉化後的形體姿態，彎曲、停頓、向外展開或向內收攏，都像力量與心緒在空間中的動作。

策展人張禮豪指出，這些作品更接近於「精神狀態的形體化」：不是擬真，而是讓不可見的部分找到被承載的方式。

與青銅的重量相對，笑像畫則屬於另一個觀察系統。它們迅速、直接，以俐落的線條承擔敘事功能，更像是在日常中捕捉情緒的一筆，以極輕的方式記錄生命的微小擾動。兩種語言在展場中形成平行關係：一種是能量凝定成形，一種是情緒被瞬間捕捉。因此展覽真正關注的，不是「靈獸從哪裡來」，而是觀看如何被觸動。那種觸動更貼近「存在」而非敘事，是在靜默中逐漸顯形的對話，在作品與觀者之間，也在觀者與自身之間。

重生與守護的祝福

理善藝聚空間總經理許洛婕與藝術家楊占期待觀眾不只是觀看，更能以身體記住展覽的能量。因此，他們攜手聲樂家李阡綸、舞蹈家江婕希與大提琴家楊培詩，共同規劃了開幕茶會的跨域演出《回到最初的光：一場靈魂記得自己的旅程》，以作品能量為線索，帶領觀眾踏入一場象徵性的靈性旅程，講述一個靈魂帶著智慧之光降臨、化身為人，在世間遊戲的短暫時刻中經驗喜怒、觸摸現實；在神獸的庇佑下，它最終回到源頭，回到無條件的愛，而它也因此明白：自己從未離開過那道最初的光。

旋律與舞者穿行於眾人與作品間，觀者的每一次凝望都多了一層情緒的回聲。演出使展覽的精神不再停留於視覺，而成為在多重感官中緩慢堆積的內在感受。「重生與守護」最動人的地方，也許不在於神獸的形體，而在於它提示我們：那些力量、那些光、那些尚未命名的部分，其實都來自我們自身。

▊圖說：開幕嘉賓雲集(圖由左至右)：理善藝聚空間總經理許洛婕、劉波室內設計創始人劉波、萬豪集團全球設計亞太區高級區域總管王名海、藝術家母親曾秋香、藝術家楊柏林、資深藝術顧問陸潔民、藝術家楊占、策展人張禮豪、藝術家韓湘寧、理周集團總裁洪寶山。

