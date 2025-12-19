■楊占：讓喜悅成為一種被看見的力量

文．理善藝聚空間

在當代藝術高度依賴速度、論述與市場回應的環境中，楊占的創作顯得格外克制。他不急著向外發表，而是選擇向內探索，按自己的步伐創作，反覆思考一件看似簡單卻極為困難的事：藝術是否能為人帶來真正的喜悅。

楊占，生長於台北。他的第一個雕塑系列《神獸系列I》以十二生肖作為起點，這些與人類高度連結的動物們，長久以來陪伴人們理解時間、命運與性格。在他的作品中，神獸不只是文化符號，而是被視為能夠承載祝福，並與人產生關係的存在。

爾後COVID-19疫情爆發，楊占迎來他創作的重大轉捩點。當世界被迫停下，大環境焦慮與失序成為集體經驗，讓楊占也被迫長時間與自己相處。正是在那段沉澱的時期，他開始向內觀看，重新調整與自身意識的關係，學習深度冥想。他形容，那是一段「看得更遠」的時期。不是向外，而是向內。在這樣的狀態中，他開始清楚感知到如光一般的輪廓，以及靈獸般的存在出現在身邊。

這些靈獸並非抽象意象，而是他所感知、並能與之交流的存在。楊占形容，它們對人類懷抱善意，除了祝福，也希望在不同層面上協助人們面對生命的困境。這樣的經驗，使他重新回望《神獸系列I》，理解十二生肖不只是創作起點，而是早已鋪陳好的連結路徑。

其中，《喜悅之鼠》作為系列的開端，像是一盞小小的燈，被放在生命最需要的地方。楊占說，他在繪製圖稿時，背後曾聚集著二、三十隻「靈悅鼠」。碧綠色的光在牠們周身流動，像是一個悄然展開的療癒結界。當牠靠近你，並非以守護者的姿態，而是以「喚醒者」的方式，喚醒你早已擁有，卻久未被觸及的喜悅。它象徵著：喜悅即幸福之所在；喜悅是一枚無形的守護符；喜悅能照亮你，也能療癒你。面對即將到來的馬年，《大雅之馬》作品，相較於奔馳與力量的直觀想像，大雅之馬所代表的是穩定、成熟與內在節奏，是在紛亂之中仍能優雅前行的能量。

這些與神獸的連結，最終發展為《神獸系列II》。同時，楊占也投入VR三維空間創作的研究，在創作說法技術上到達另一個層次。憑藉先天對空間的高度敏感，他得以在虛擬空間中迅速建立方向與尺度感，直接進行立體構形，使創作回到形體生成本身，而不受技術限制。《神獸系列II》之後的作品，正是在這樣穩定而清晰的創作軌道中展開。

同時楊占也開始發展「笑像畫」系列，相較於神獸承載的是祝福與守護，笑像畫更貼近他對人心狀態的即時觀察。那些看似簡單的笑臉，並非表情的描繪，而是一種對內在情緒的凝視與轉化。它們往往誕生於狀態最純粹的時刻，讓觀者在第一時間與自身情緒產生連結。若說神獸是陪伴人類前行的力量，笑像畫則像一面鏡子，映照出此刻的心境，提醒人們先與自己對齊，才能真正感受到喜悅。

最廣為人知他的作品《天地相逢》後來被時任總統蔡英文選為外交國禮，贈予史瓦帝尼國王姆斯瓦蒂三世。在被賦予外交意義之前，作品早已完成一次內在的平衡。

「我的創作若能讓人發自內心的感到喜樂，即使只是一瞬間，也永遠地改變了那一天。」這是楊占最想與之分享，最誠實的期待。

