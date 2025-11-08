楊双子從鐵道看身分認同 印度文化人共鳴殖民軌跡
（中央社記者李晉緯新德里8日專電）一場圍繞台灣作家楊双子著作「臺灣漫遊錄」的跨文化對談，近期在印度出版界引發迴響，多位出版與媒體從業人員表示，透過該書閱讀殖民歷史的視角，讓他們重新認識台灣，也反思印度的殖民經驗與文化形成的脈絡。
在出版業工作的達希（Divyanshi Dash）坦言，看「臺灣漫遊錄」前，對台灣的歷史與文化幾乎一無所知，但這本書讓她對台灣產生濃厚的興趣。她說：「說實話，在讀這本書前，我對台灣的歷史、文化並不清楚，但這部作品對台灣的美食、文化、歷史都有很詳盡的介紹。」
達希告訴中央社記者，「臺灣漫遊錄」中的故事背景設定在100年前，雖然現在的台灣已經全然不同，「但透過書瞭解（台灣的）過去，讓我更想知道台灣現在的模樣，而且台灣離印度很近，我真的希望有天能去台灣看看」。
擁有超過15年出版和媒體經驗的編輯達夫圖爾（Swati Daftuar）接受中央社記者訪問時表示，這本書讓她最感興趣的，是書中呈現殖民主義對文學與創作的影響，「這本書在此議題的處理上十分出色」。
她說：「臺灣漫遊錄讓我們看到殖民體制如何滲透到寫作、文化、飲食、旅行等日常生活的各個層面，作者楊双子選擇的敘事框架與對故事主角的設定，對我而言極具啟發。」
達夫圖爾表示，印度與台灣各自有過被殖民的歷史，兩國民眾的感受也有相似之處，「我們在印度常討論英國如何影響印度的語言與生活，而閱讀台灣的故事，可以讓我們從另一個視角看到同樣的歷史軌跡，這也成為我們理解另一種文化的橋梁」。
達夫圖爾舉例，殖民歷史的影響在現今人們的日常生活中仍無所不在，像「臺灣漫遊錄」提到源自日本殖民時期的湯，如今已是台灣飲食文化的一部分，印度也有相同的例子，包括糖、茶的使用，都已成為印度文化的一環。她說：「當我們閱讀別人的歷史，不難發現那些看似與我們很遙遠的故事，其實與我們息息相關。」
關於印度文化圈對「臺灣漫遊錄」的回饋，楊双子表示，雖然有著層層的包裝，但殖民議題確實是她這本小說最想談的核心，她試圖呈現台灣人心中對日本那股複雜且矛盾的情感。
楊双子提到，台灣人面對日本殖民那段歷史，是無法一刀切割的，沒辦法只接受某些自己認同的部分，其他不喜歡的部分就通通視而不見，「我們應該正視這道歷史傷痕，學會如何看到曾經有的壓迫、傷害」。
對於台灣和印度的連結，楊双子提到，英國和日本在殖民時期都修建了很多鐵道，無意間讓印度或台灣各地的人有更頻繁的接觸，讓大家慢慢感覺到「我們是同一個國家的人、我們是住在同一塊土地上的人」，這樣凝聚起印度或台灣民族共識的情況，是英國和日本始料未及的。
她進一步提到，台灣、印度都一樣，原本因為族群、語言的多樣性，讓「我是台灣人」、「我是印度人」這樣的概念難以建立，但在被殖民時期，因為共同面對被壓迫的處境，逐漸認同彼此，產生新的身分認同，「我們開始意識到，即便不一定是同個種族、不一定講同一種語言、不一定有相同的生活方式，但這不會阻礙我們是同個國人的認知」。
台灣作家楊双子的小說「臺灣漫遊錄」，英譯本Taiwan Travelogue於2024年榮獲美國國家圖書獎翻譯文學獎，是第一部獲得這項殊榮的台灣文學作品。該書10月在印度上市，楊双子也獲邀出席11月印度最具影響力的文學盛會「孟買文學現場」（The Mumbai LitFest），6日行前則在德里停留，舉辦簽書會，與出版界、讀者對談，闡述她的創作理念。（編輯：唐聲揚）1141108
