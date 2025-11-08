楊双子「臺灣漫遊錄」印度上市 (圖)

其他人也在看
解決急診壅塞 留觀床改專屬病床擬明年上路
台灣急診壅塞問題嚴峻，衛福部長石崇良今天(7日)表示，衛福部將參考國外做法，預計明年推動急診「短期停留單位」，也就是將現行的留觀床改為獨立的空間，讓需要接受治療的病患擁有較好的照護品質，也解決住院需求，進一步紓解急診壓力。 衛福部長石崇良7日出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」，並以「醫療政策的未來挑戰」為題發表專題演講。針對急診壅塞問題，石崇良提出三大面向、10項精進策略。 石崇良指出，在院前分流部分，除了日前上路的假日輕急症中心(UCC)，衛福部也鼓勵基層醫療假日開診、提升居家醫療，以及家醫夜間、假日處置能力。在院內診斷、處置部分，衛福部也已於今年5月調整急診支付、加成，將急診的留觀護理費提高為住院的9成；接下來希望改善急診觀察床的制度與照護品質，明年將參考國外急診「短期停留單位」的模式，讓需要接受治療的患者在急診有獨立空間，醫師與護理師給付則比照急性一般病床。他說：『(原音)所以接下來我們就希望把這個short stay(短期停留)，不是observation unit(觀察單位)，我們把它變成short stay unit(短期停留單位)。有些病人如果能夠在急診1、2天就中央廣播電台 ・ 1 天前
補冬吃鍋避開高油鹽 降低三高護健康
天氣越來越冷，您也開始吃鍋了嗎？享受口腹之欲的同時，別忘了健康也要顧！不少人會選擇火鍋或湯品作為進補的好選擇，不過醫師提醒，要盡量避免，油脂含量高的湯頭或是調味料，這往往都是健康陷阱，尤其醫師也觀...大愛電視 ・ 15 小時前
台東池上大橋改建 北上線拚115年農曆年前通車
（中央社記者黃巧雯台東8日電）交通部次長伍勝園今天前往台東視察改建中池上大橋。公路局表示，除了橋面拓寬外，還強化防洪標準為50年，耐震提升為5強，目標北上線在115年農曆年前通車，後續將展開南下線改建。中央社 ・ 8 小時前
產業隊長: 記憶體超級大循環 會一直往上往上走
記憶體產業受惠結構性供給不足，美光高階記憶體報價2天翻一倍，日商更祭出限購令，讓近來記憶體報價漲勢如同野火燎原。財經週日趴來賓-產業隊長張捷表示，記憶體超級大循環就一直往上往上，到明年第一季一直漲。產業隊長張捷表示，記憶體股價就像變了心的女友一樣，不會再回頭了!第四季整個包括從海力士、南亞科的法說都認為，第四季跟明年第一季的記憶體就是一直一直在往上，就是個超級大循環。那很多人擔心記憶體股價會不會像之前航海王的複製版泡沫化了!張捷表示，記憶體已經不是過去的景氣循環產業，會超越以前，產業循環不會休息會一直上。張捷還表示，記憶體選股策略有口訣，買上不買下，為什麼?很簡單，就是模組廠要比誰的庫存多，就像威剛、十銓庫存算多，倉庫有貨拿出來賣，可是你賣完了庫存之後，明年第一季你就要買貴的了，只能賺加工的費。可是上游不一樣，像美光、南亞科，它的生產成本是不變的，甚至是群聯，所以上游的生產成本固定，記憶體一直在漲價，這個獲利會無限的想像。綜合報導原文出處：週日趴(影)／產業隊長: 記憶體超級大循環 會一直往上往上走 更多民視新聞報導黃仁勳還在台南！與台積電餐敘大啖牛肉爐 畫面曝光創歷史單月新高！ 財政部：台灣10月出口618億美元「年增近五成」黃仁勳今年四度訪台！台南購買3美食 這一項來頭不小民視財經網影音 ・ 1 天前
歐客佬啡嚐回饋檔 現金放大術再加碼多重抽獎活動
【記者 廖美雅／台中 報導】台灣知名精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」連續四年奪得臺中市十大伴手禮「金口碑獎」，穩台灣好報 ・ 7 小時前
彰化唯一現流漁貨！「塭仔漁港」假日人龍搶購嚐鮮
彰化三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，各自發展出不同的特色，其中塭仔漁港，是彰化地區唯一可以買到現流海鮮的漁港，漁民把捕撈的漁貨稍微整理分類，就直接在港邊販...華視 ・ 9 小時前
亞職交流賽》鍾亦恩期待第1次穿職棒球衣比賽 希望能展現秋訓成果
2025桃園亞洲職棒交流賽今天進行第2天賽事，由樂天桃猿迎戰樂天金鷲上演「樂天內戰」，桃猿今年季中選秀會第1輪指名被放進出賽名單，他表示，因為還沒穿職棒球隊的球衣上場比賽，希望這2天有機會展現秋訓成果。鍾亦恩在今年選秀會第1輪第4順位被指名，以簽約金520萬元、月薪8萬元附激勵獎金100萬元加盟桃猿自由時報 ・ 11 小時前
臺南市「風起再生 農聚臺南」 農村再生成果嘉年華
【記者張嘉誠／綜合報導】 臺南市政府農業局11月8日在後壁區菁寮老街盛大舉辦農村再生成果嘉年華，今年活動主題為 […]民眾日報 ・ 9 小時前
感念先烈用鮮血澆灌民主大樹 鄭麗文：再也不要有政治受難者
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，她在致詞時感謝先烈，「你們用鮮血澆灌了這個土地，讓民主的花朵盛開；讓民主的樹苗長成大樹」鄭麗文喊話，「希望台灣未來不會再聽到『政治受難者』這五個字」。中天新聞網 ・ 9 小時前
張震再戰金馬影帝 紐約演外送員被當同行問：要報警嗎
影帝張震今年靠《幸福之路》再次獲得金馬獎提名影帝，在片中飾演外送員的他透露，因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，竟有真的外送員上前關心，還問他要不要報警，但因為在拍戲，他簡短回應「我在忙」。太報 ・ 10 小時前
擔任佛堂出納 女監守自盜4千5百萬元遭判刑八年
高雄市 / 綜合報導 高雄鳥松區一家佛堂，2018年7月起聘請一位王姓女子任職文書工作，後續也讓她擔任財務出納人員，沒想到短短2年多，竟然損失4500多萬元，原來這名王姓女子自己暗自開立支票，再拿佛堂印鑑蓋章後，前往銀行兌現，這行徑東窗事發後，法官審理時，王姓女子坦承犯行，並積極與告訴人調解，因此考量有悔意，被判處8年徒刑，全案仍可上訴，只是信眾們的捐款平白損失，佛堂人員希望早日能夠歸還。莊嚴肅穆的佛堂外，佈告欄上貼滿樂捐信眾的芳名，只是沒想到這些捐款，卻遭到自家人盜領。位於高雄鳥松區的這家佛堂，在2018年7月2日起由一名王姓女子任職文書工作，半年後她更擔任財務出納人員，負責保管佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等相關工作。沒想到2021年7月開始到2023年9月6日，卻自行拿了109張空白支票，蓋上佛堂及財務長等人印章，並且填上17到49萬元不等金額，向銀行兌現票款，把佛堂當提款機，得手超過4545萬元，隻手遮天行為，最終東窗事發。記者VS.佛堂人員說：「(是有人來查到說還是她自己離職後)，(這件事情才曝光)，說實在她離職我們是不知道她為什麼離職，所以我說我不知道，她後來就離職了嘛，其實大家都很信任，你在問的時候我也沒注意，是看到這些新聞，也是覺得很訝異。」佛堂人員說，平時王姓女子表現沒有異狀，究竟哪個環節出現問題，讓女子能夠得逞並不清楚，而王姓女子不法所得4千多萬，只還約79萬元，全案進到法院後，法官考量王姓女子坦承犯行，加上積極與告訴人調解，認為並非沒有悔意，依照偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並沒收剩餘犯罪所得。高雄地方法院行政庭長李育信說：「合計取得4545萬4474元。」不過全案還可上訴，王姓女子當出納本該守住佛堂財務，卻自己暗自開立支票，到銀行兌現票款暗槓錢，行徑讓佛堂人員感到意外，也期盼損失金額能早日全數歸還。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
挑戰霍楚 斯特凡尼克宣布參選州長 以可負擔性為競選主軸
共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)7日宣布參選紐約州州長，將在2026年的州長選舉中挑戰民主黨...世界日報World Journal ・ 13 小時前
作家玩哏遭炎上：看完唐綺陽書就退費！急道歉釣出國師發聲
娛樂中心／周希雯報導Threads近日掀起「第一屆XX大賽」風潮，就有網友提問「最夭壽但合法的事」，作家謝知橋展現一貫的幽默風格笑稱，買了國師唐綺陽的星座書電子版「看完就退費」，結果被一票人信以為真而怒出征。對此，謝知橋無奈揭開真相，「我這輩子買書也沒有退過錢」，但為引發誤會道歉，釣出「國師」唐綺陽親自現身，大方表示「我的週報有說，最近作家說話要小心，你沒有認真看齁⋯」成功化解誤會。民視 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前