楊双子「臺灣漫遊錄」印度上市 (圖)

高雄市 / 綜合報導 高雄鳥松區一家佛堂，2018年7月起聘請一位王姓女子任職文書工作，後續也讓她擔任財務出納人員，沒想到短短2年多，竟然損失4500多萬元，原來這名王姓女子自己暗自開立支票，再拿佛堂印鑑蓋章後，前往銀行兌現，這行徑東窗事發後，法官審理時，王姓女子坦承犯行，並積極與告訴人調解，因此考量有悔意，被判處8年徒刑，全案仍可上訴，只是信眾們的捐款平白損失，佛堂人員希望早日能夠歸還。莊嚴肅穆的佛堂外，佈告欄上貼滿樂捐信眾的芳名，只是沒想到這些捐款，卻遭到自家人盜領。位於高雄鳥松區的這家佛堂，在2018年7月2日起由一名王姓女子任職文書工作，半年後她更擔任財務出納人員，負責保管佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等相關工作。沒想到2021年7月開始到2023年9月6日，卻自行拿了109張空白支票，蓋上佛堂及財務長等人印章，並且填上17到49萬元不等金額，向銀行兌現票款，把佛堂當提款機，得手超過4545萬元，隻手遮天行為，最終東窗事發。記者VS.佛堂人員說：「(是有人來查到說還是她自己離職後)，(這件事情才曝光)，說實在她離職我們是不知道她為什麼離職，所以我說我不知道，她後來就離職了嘛，其實大家都很信任，你在問的時候我也沒注意，是看到這些新聞，也是覺得很訝異。」佛堂人員說，平時王姓女子表現沒有異狀，究竟哪個環節出現問題，讓女子能夠得逞並不清楚，而王姓女子不法所得4千多萬，只還約79萬元，全案進到法院後，法官考量王姓女子坦承犯行，加上積極與告訴人調解，認為並非沒有悔意，依照偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並沒收剩餘犯罪所得。高雄地方法院行政庭長李育信說：「合計取得4545萬4474元。」不過全案還可上訴，王姓女子當出納本該守住佛堂財務，卻自己暗自開立支票，到銀行兌現票款暗槓錢，行徑讓佛堂人員感到意外，也期盼損失金額能早日全數歸還。 原始連結

華視影音 ・ 9 小時前