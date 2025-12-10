「楊同學」力挺何元楷 受害者翻畢冊打臉

▲一名自稱國小同班「楊同學」力挺何元楷不會霸凌，對此受害者特別去翻畢業紀念冊，發現何元楷班上沒人姓楊。（圖／翻攝自何元楷臉書）

[NOWnews今日新聞] 藍營新北市議員擬參選人何元楷遭網友踢爆，國小時常霸凌特教學生，出面制止日後卻被吐口水、口香糖黏頭髮。有一名自稱從國小至國中同班的楊先生跳出來替何元楷說話，強調何完全不可能欺負、霸凌同學，「這事根本是無中生有！」而該名網友回覆表示，自己回去翻了畢業紀念冊，發現何元楷班上根本沒人姓楊。

網友踢爆何元楷國小時常霸凌特教學生，該網友有次上前制止結果也成為目標，原以為國小畢業後會落幕，未料有次國中下課在公車上遇到何元楷坐在後方，「對我的頭吐口水、口香糖還黏在頭髮上」。

廣告 廣告

對此何元楷坦言小時候調皮搗蛋，雖不知道對方是誰但願意當面釐清。該網友則表示過去已給過機會，自己臉書留言與私訊都被封鎖，何說不知道對方是誰，但昨突然解除他的臉書？更痛批將霸凌行為輕描淡寫成「小時候的言行」、「調皮搗蛋」，驗證加害者轉身而過，但受害者卻要用一生治癒。

一名自稱國小到國中都與何元楷同班的「楊先生」，跳出來護航何元楷不可能霸凌，更表示大概知道爆料者是誰，「在班上與比較調皮的同學玩在一起」。

該網友回應，自己特別回去翻了畢業紀念冊，發現何元楷班上台根本沒人姓楊，並秀出自己的獎狀與導師評語，包括「溫順善良人緣佳」、「品學兼優足以成為同學楷模」、「熱心助人」與「聰明溫和」等，質疑楊先生「到底誰在調皮搗蛋？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

何元楷稱不知國小霸凌誰 受害者打臉：今早怎突解除我臉書封鎖？

遭爆小時候常霸凌？何元楷急喊願道歉！老同學力挺：他愛護動物

藍營新人何元楷遭爆「從小霸凌」！涉推擠潑水吐口水 本尊回應了