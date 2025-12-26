楊哲灃關切大禹街頻傳打滑事故 花蓮公所將施作高止滑塗料改善 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮市大禹街因地磚鋪面止滑效果不足，雨天頻傳機車打滑事故，引發地方關切。對此，花蓮市民代表楊哲灃今（26）日與花蓮市公所建設課長徐國城前往大禹街會勘，經現場會勘後，花蓮市公所決議籌編經費，將採用止滑係數達70BPN以上的止滑塗料改善道路濕滑問題，以提升行車安全。

楊哲灃表示，他於今日邀請市公所建設課長徐國城前往大禹街會勘，民生里長吳明崇及花蓮市百年老街商圈發展協會總幹事黃智章也到場，反映地方與店家意見。

「街道安全是最優先的基礎，待安全無虞後，再進一步討論街道美觀與風格，期待未來將大禹街重塑為年輕、有活力的街道，帶動商圈復甦。」楊哲灃指出，大禹街只要遇到下雨天，地面濕滑就容易發生機車打滑、騎士受傷的情形，他已多次向市公所反映並要求改善，希望透過此次會勘，能在明年初完成相關工程。他強調，由於當地屬商圈，施工時間應避開店家主要營業時段，降低對商家生計的影響。

花蓮市公所指出，近年為重現東部客家移民歷史故事，魏嘉彥特地指示客行所及建設課向客家委員會爭取經費，並針對大禹街規劃「花蓮市客庄百年老街街區妝點先期評估規劃案」。民生里長吳明崇表示，他看過規劃內容後，認為有助於為地方帶來全新風貌，因此希望能先從最迫切的行車安全著手，後續再逐步推動街景意象與整體發展。

花蓮市百年老街商圈發展協會總幹事黃智章也指出，自從十多年前鋪設地磚後，機車打滑事件不斷，店家與居民都相當憂心。他表示，先前參與客庄百年老街街區妝點規劃說明會後，對整體發展相當期待，若能優先改善行車安全，相信將獲得更多店家支持後續整體工程推動。

徐國城表示，大禹街與公正街長期都有民眾反映雨天道路濕滑問題，市公所3年前已在公正街施作彩虹步道止滑塗料，採用止滑係數70BPN以上材料，實際觀察下來，止滑效果相當良好。

花蓮市公所表示，經反映後，市公所將籌編經費，預計於明年度上半年在大禹街施作具海洋意象的高止滑塗料；至於公正街，則將維持原有彩虹步道圖樣進行局部修補，期望全面改善雨天濕滑問題，提升市民與用路人的行車安全。

照片來源：花蓮市公所

