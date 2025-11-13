楊哲一立陶宛「山水連線」攝影展 深化台立交流

（中央社記者游堯茹維爾紐斯13日專電）台灣藝術家楊哲一本月於立陶宛舉行攝影個展「山水連線」，展覽以古典山水畫式的攝影作品，記錄台資水泥企業在台灣、中國與東南亞地區的石灰石礦場遷徙與開採痕跡，邀請觀眾思考人類發展與自然環境間的關係。

「山水連線」展覽核心為楊哲一多年拍攝的攝影作品，呈現台資水泥產業自台灣擴展至中國及東南亞各地的採礦現場。透過凝視被削平的山岳與人為改造的地景，他以宋代山水畫的構圖與意象重構這些工業遺跡，藉此展現人類進步與自然破壞間的張力，形塑出屬於當代語境的山水畫，映照人與自然關係的變遷與省思。

此次展覽由立陶宛攝影師波克斯提斯（Saulius Paukštys）協助策劃。波克斯提斯曾於2023年在台灣文化部的媒合下赴宜蘭駐村2週，以鏡頭記錄對台灣的觀察與印象，並在那段時間結識楊哲一。

駐立陶宛代表王雪虹於11日展覽開幕式致詞時，特別感謝波克斯提斯的協助，並指出台灣與立陶宛藝術家的互訪，展現兩國人民交流的可貴與重要。

楊哲一說，近年來台立關係日益緊密，雙方對彼此的理解逐步加深，但在文化與藝術領域的互動仍有拓展空間。他與波克斯提斯曾於去年共同參與在維爾紐斯（Vilnius）舉辦的台灣主題攝影展「Taiwan Two and Two」，向立陶宛觀眾呈現台灣的多元面貌；今年雙方進一步構思以個展形式深化交流，促成「山水連線」到立陶宛展出。

楊哲一表示，這次停留立陶宛期間，他也將拜訪更多當地藝術家與攝影協會，期望串連起未來更多台立之間的合作與交流機會，讓台灣與立陶宛的互動進一步延伸至文化與藝術層面。

「山水連線」於立陶宛首都維爾紐斯的施拉佩萊故居博物館（Marija and Jurgis Šlapeliai House-Museum）展出，展期至本月23日止。（編輯：唐聲揚）1141113