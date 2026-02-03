楊士琪紀念獎首位女性得主 「造山者」蕭菊貞獲獎

（中央社記者王心妤台北3日電）楊士琪紀念獎委員會今天公布第13屆得主為導演蕭菊貞，她曾獲頒2座金馬獎，去年推出台灣首部聚焦半導體紀錄片「造山者－世紀的賭注」，成為楊士琪紀念獎首位女性得主。

根據楊士琪紀念獎委員會提供資料，蕭菊貞從1994年就讀清華大學時就開始拍紀錄片，32年來創作不歇，以貼近土地著稱，總能從台灣歷史夾縫挖掘不為人知或被淡忘的題材，完成記憶傳承。

蕭菊貞曾以「紅葉傳奇」和「銀簪子」連續2年獲得金馬獎最佳紀錄片，近年有池上農民故事「稻浪上的夢想家」、探索台灣鐵道與鐵道員職人精神的「南方，寂寞鐵道」，以及細述台灣半導體發展的「造山者－世紀的賭注」。

楊士琪紀念獎委員會主任委員林文淇表示，蕭菊貞得知獲獎時很開心能得到肯定，對於成為首位女性得主也感到榮幸。

第13屆楊士琪紀念獎將於3月27日在國家電影及視聽文化中心頒獎，「蘋果的滋味」導演萬仁將擔任頒獎人。（編輯：張雅淨）1150203