楊大正不當慣老闆獨自上班 峮峮聞昔隊友粿粿出軌「不熟」

【緯來新聞網】楊大正獻唱紀錄片電影《冠軍之路》主題曲〈今天的我〉，今（24日）舉辦MV亮相暨正式海報發布記者會。昨晚才結束音樂祭，楊大正讓員工休息獨自前來記者會，凌晨2點多才睡看來微微疲憊，笑稱被經紀人提醒「有簽約了」，還是得乖乖上班。峮峮則是紀錄片被受訪對象之一，今聽到「粿王事件」，表示和粿粿私下並不熟。

峮峮（左）和楊大正都熱愛棒球。（圖／記者許方正攝）

《冠軍之路》描述台灣奪下「世界棒球12強賽」冠軍的歷程，華職棒會長蔡其昌帶著總教練曾豪駒，與出品人、監製張永昌、黃瓀潢與導演龍男・以撒克・凡亞思現身，演唱主題曲的楊大正和當初自費前往東京應援的峮峮也都到場共襄盛舉。



在創作上，楊大正本身就是球迷，同時也有很多球員好友，所以他們的心境大致上都能理解，當然還會有更多的聊天，聽他們講職涯上的起起落落，很有感觸地說：「台灣人很愛棒球，但是不能只有在贏球的時候才愛！」

曾豪駒透露頭髮增多不少。（圖／記者許方正攝）

曾豪駒看了預告非常感動，「棒球凝聚了台灣人民的心，希望未來可以繼續為台灣棒球努力」，也感謝選手完成屬於自己和台灣的歷史故事，最後不忘喊話：「人生有無限可能，要勇於選擇挑戰，成就更好的自己。」除了紀錄片外，改編的電影也正在進行中，王識賢演的角色就是他，曾豪駒羞說：「他是非常好的演員，演技也很卓越，由他演出，可以呈現我在整個比賽的狀態。」



峮峮當初是自費前往東京，透露：「當時會這麼積極一起去，當下覺得不管結果如何，是對喜歡棒球或是身為臺灣人都想參與的過程，在當下的心情不管如何就想陪著球員一起。」從預告也可見峮峮光訪談就哭了，她說：「心情非常激動，過了一年，記憶從深刻變得模糊，但那份感動一直存在。」

楊大正半夜2點才睡。（圖／記者許方正攝）

此外，峮峮曾被說和昔日啦啦隊友粿粿長得很像，近期對方因外遇王子佔滿各大版面，她低調說道：「我們私底下其實不熟，她離隊之後就沒有什麼聯絡。」所以發生的不倫風波，「我也是看新聞才知道的」。



監製張永昌分享，因為紀錄片牽扯到許多比賽畫面的授權，每一道關卡都非常難闖，「談了很多合約，得到相關素材非常辛苦，每一個都卡很久，中間有很多細節要洽談，在溝通上花很多時間」，所以導致原本想在今天、1週年的日子上映，但真的太趕來不及完成。



現在電影宣傳行程，普遍都有跑映前映後活動，導演龍男則透露要看片商行銷方，「主要還是看球員季後的時間，以團隊為主，不要給球團跟教練過多的打擾。怕明年怎麼樣了，我們承擔不起」！《冠軍之路》2026年1月1日全台上映。

峮峮講到棒球內心就澎湃。（圖／記者許方正攝）

