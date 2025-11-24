楊大正唱出球員心聲 可望被封「樂團陳傑憲」？驚呼2個字：會不開心

楊大正出席《冠軍之路》記者會。董孟航攝

紀錄片《冠軍之路》描述台灣棒球國家隊奪得世界冠軍的熱血歷程，24日一週年這天舉辦記者會，公布滅火器樂團主唱楊大正特地為紀錄片寫的歌曲〈今天的我〉。被問到寫歌、演唱時是否會將自己帶入球員心境？他坦言會，可封他為「樂團陳傑憲」？他笑說：「不行！傑憲應該不會開心。」

楊大正說，自己的創作是「服務影像」，讓紀錄片能更深層傳授情感。他用球員第一人稱角度寫歌，透露認識很多球員，也聽過他們分享面臨挫折、跨越困難等心情，「希望可以把球員從小打棒球的夢想萌芽到不放棄受挫過程，一直到證明自己拿冠軍，走向新的里程碑寫下」。

楊大正帶入球員心境寫歌。董孟航攝

匯集300多段影像素材！元旦上映原因曝光

原本威剛科技創辦人、電影出品人陳立白希望紀錄片在一週年這一天上映，但導演龍男·以撒克·凡亞思直呼：「實在沒辦法。」目前還有一些收尾工作正進行，因此訂在明年1月1日上映，是最適合且能兼顧品質的時間。

《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思。董孟航攝

《冠軍之路》耗時9個月時間，跨越台、日、美三地，訪談近70位受訪者、整理超過300小時影像素材，終於要與觀眾一起見證這段屬於臺灣棒球的榮耀。導演分享在製作過程最難就是拍攝到剪接和版權申請，他也在這過程中體悟還有很多故事可以被記錄與期待。



