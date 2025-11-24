楊大正為《冠軍之路》噴淚4次 拒當「樂團界陳傑憲」怕他不開心

楊大正為《冠軍之路》獻唱主題曲〈今天的我〉。牽猴子提供



「滅火器」樂團主唱楊大正為紀錄片電影《冠軍之路》獻唱主題曲〈今天的我〉，他昨（11╱24）與出品人威剛科技董事長陳立白、監製張永昌、黃瓀潢與導演龍男以撒克凡亞思、峮峮出席記者會，透露主題曲想嘗試用球員內心的第一人稱把這趟心路歷程記錄下來，被問是否接受「樂團界陳傑憲」封號，他不僅秒拒，還笑說：「陳傑憲應該不會開心。」

楊大正透露看完紀錄片，「落淚4、5次，心情非常激動」。也讓創作〈今天的我〉的概念很快就有靈感，「能寫1首歌成為電影主題曲，主要是希望服務電影，電影結束能帶給大家再回味1次的情緒，並更深刻地留著」。

廣告 廣告

峮峮（左）、楊大正出席《冠軍之路》記者會。廖瑞祥攝

談到創作過程最難的地方，楊大正直言：「困難的是1首歌只有3、5分鐘，我花了很多時間（創作），希望可以把球員從小打棒球的夢想萌芽到不放棄受挫過程，一直到證明自己拿冠軍，走向新的里程碑寫下。」笑稱短時間內不會唱這首歌，「電影破億才會唱，當特別慶祝橋段」。

〈今天的我〉MV中可見隊長陳傑憲、捕手林家正、總教練曾豪駒及教練團的比賽畫面交織實錄，穿插楊大正深情演唱著「今天的我，會超越你想像的極限」、「流著不甘心的眼淚，撐過最難熬的訓練，我們一步一步一步，從沒忘記信念」，喚起全民當時的榮耀時刻。《冠軍之路》明年1月1日上映。

更多太報報導

才送走TWICE！下週AAA高雄登場 迎10週年「最華麗陣容、規模最大」粉絲樂壞

王婉霏太正！「咻比嘟華」3人同時追 夯曲「1件事」讓吳宗憲氣炸

碧娜．鮑許最終之作登台 2026台灣國際藝術節16檔節目公開