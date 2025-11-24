楊大正看12強紀錄片《冠軍之路》哭五次 日本投手戶鄉翔征大方受訪
紀錄片《冠軍之路》描繪台灣在世界棒球12強奪冠的過程，今（24）日舉辦記者會，滅火器主唱楊大正獻唱主題曲〈今天的我〉，導演龍男‧以撒克‧凡亞思、總教練曾豪駒、啦啦隊代表峮峮皆出席盛會。
今日恰巧是奪冠一周年，別具意義，這陣子忙著準備經典賽的總教練曾豪駒說：「看了預告非常感動，棒球凝聚了台灣人民的心，希望未來可以繼續為台灣棒球努力。」他也感謝選手完成屬於自己和台灣的歷史故事，「希望這部紀錄片再次帶給台灣球迷感動，並了解球員、教練、後勤團隊努力的心路歷程。」最後不忘喊話：「人生有無限可能，要勇於選擇挑戰，成就更好的自己。」
《冠軍之路》耗時九個月，跨越台、日、美三地，訪談近70位受訪者，整理超過300個小時的影像素材。導演分享，製作過程最難的就是拍攝到剪接以及版權申請，他也在這過程中體悟還有很多故事可以被記錄與期待。
片中甚至訪問到日本投手戶鄉翔征，導演分享，戶鄉翔征相當大氣，描述當時與陳傑憲對決的細節，並以正面心態看待台灣奪冠，「他最後說如果有機會再對決的話，希望能扳回一城。」
峮峮聊到自費前往東京看比賽，「當下覺得不管結果如何，是對喜歡棒球或是身為台灣人都想參與的過程，就想陪著球員一起。」從預告也可見峮峮光訪談就哭了，她說：「心情非常激動，過了一年，記憶從深刻變得模糊，但那份感動一直存在。」
楊大正看完紀錄片後哭了四、五次，顯見激動心情，他創作主題曲〈今天的我〉時很快就有靈感，他透露歌曲嘗試用球員視角，記錄這趟心路歷程，「困難的是一首歌只有三、五分鐘，我花了很多時間創作，希望可以寫出球員從小打棒球的夢想萌芽、不放棄的受挫過程，一直到證明自己拿冠軍。」他最後除了呼籲大家進戲院看電影，也表示短時間不會唱這首歌，笑稱：「電影破億才會唱，當特別慶祝橋段。」
《冠軍之路》將於2026年1月1日在台上映。
