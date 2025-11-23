楊大正認斷聯黃明志 揭真面目「很神祕」

楊大正在「FIREBALL Fest. 火球祭」演出。夥球擊提供



金曲樂團「滅火器」領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」昨（11╱22）回歸樂天桃園棒球場，2天吸引近3 萬5000人朝聖，談到合作〈飲勝〉的黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案，主唱楊大正僅低調表示私下沒聯絡，並指對方「很神祕」，但不清楚事情的真相，「只希望不要再發生任何遺憾的事情」。

「血肉果汁機」自稱最愛火球祭的樂團，保持全勤紀錄。夥球擊提供

壓軸演出的「滅火器」以「火球祭」主題曲〈Pay Money to Wonderland〉開場，楊大正直呼：「我今天出門看到天氣覺得好幸福喔！自己真是很幸運的人。」寵粉的他們演出過往少見的曲目〈你家爆炸我沒有哭〉、〈夏天結束以前〉。

廣告 廣告

海外黃金陣容包括日本搖滾傳奇ELLEGARDEN和「BTS」隊長RM、SEVENTEEN HxW小分隊指定合作的韓國樂團SE SO NEON，還有睽違8年再度來台的名古屋神團04 Limited Sazabys、韓國吟唱詩人李瀧，台灣金獎陣容則有MATZKA、血肉果汁機、拍謝少年等。

YOYO家族帶領觀眾唱跳兒童神曲。夥球擊提供

此外，去年在火球村舞台演出的YOYO家族今年採「小分隊」出擊，首日由草莓姐姐、橘子姐姐、菠菜哥哥、蕃茄姐姐與全場熱情共舞，在中場時段與上萬觀眾賣力熱舞〈卡加布列島〉、〈釣魚記〉等兒童神曲。

更多太報報導

「黑眼豆豆」睽違20年空降寶島 讚嘆台灣科技：等不及再回來

王彩樺愛女撞臉Lisa 黃于庭獲封「最美星二代」

金馬62慶功｜陳雪甄奪女配遭禁漲價「沒物慾」 兒配音動畫也鍍金