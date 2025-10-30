楊大鋐︰帶狀疱疹疫苗好貴 籲市府加速作業補助弱勢

台中市議員楊大鋐今在警消環衛業務質詢時指出，六都之中，至今只剩台中市、高雄市沒有帶狀疱疹公費政策的都市，楊大鋐呼籲衛生局加快腳步，讓 65 歲以上的弱勢長輩或高風險族群，可以盡快獲得市府協助。

包括楊大鋐、黃佳恬、邱愛珊（見圖）市議員今進行聯合質詢，楊大鋐說，台中市並無補助施打帶狀疱疹疫苗，要求衛生局比照其他縣市，免費或者補助市民或者弱勢及較有需要者免費施打帶狀疱。

市衛生局長曾梓展表示，我們已經把補助施打帶狀疱疹疫苗規畫預算書送到市府財主單位評估中。是否能補助，正等市府評估。