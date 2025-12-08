楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚

楊奇煜（右）曾在節目中分享夫妻吵架的過程，言言(言兒)昔氣到離家出走。（圖／楊奇煜提供）

男星楊奇煜自節目《模范棒棒堂》出道，橫跨歌手、演員、主持人領域，還在今年憑節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，看起來家庭、事業兩得意。未料，他8日突宣布離婚，雖未說明感情破裂的原因，但曾在節目中透露夫妻倆吵架吵到差點離婚。

楊奇煜去（2024）年7月發行專輯時，透露老婆、家人是他的創作靈感，不過他當時自曝，因籌備專輯期間太忙碌，和妻小相處的時間變少，導致照顧家人的重擔都在老婆身上，「每天待在那個環境裡很壓抑，我現在就是收工後馬上回家，讓她安心，告訴她我在」。同時他也自爆某次夫妻吵架，老婆一氣之下離家出走，在娘家過夜一晚才回家。

另外，楊奇煜坦露，其實在第一胎剛出生時，因為兩人很快就當上父母，對於照顧家人這件事還不熟悉，有次開車外出，竟為了誰去後車廂拿嬰兒推車，兩人吵到差點離婚，「我們當時都有點產後憂鬱，脾氣都超大，開始互飆互罵」，後來夫妻倆一起去上課，才學習怎麼當更適合的父母。

如今楊奇煜與老婆言言(言兒)突然宣布結束5年婚姻，坦承在今年9月就已和平離婚，但未來會持續以家人身分互相支持，並共同照顧家人成長，「只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此」，而根據《OWNEWS今日新聞》報導，目前言兒已搬離家中，仍時常到家裡照顧家人。

