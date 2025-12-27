楊姓少年割頸案善款湧入 父母發聲援助已足夠：懇請暫停捐款

新北國中生割頸案涉案少年、少女都被依殺人罪提起公訴。（圖：資料照）

新北市楊姓國中生校園割頸案近日再度引發社會關注，高等法院23日對案件作出二審判決，分別判處郭姓被告12年、林姓被告11年徒刑。判決結果出爐後，受害學生家屬情緒難以平復，社會各界也湧入大量關懷與善款，新北市社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款金額已經突破1400萬餘元。對此楊生父母今天（27日）也透過議員發聲致謝，並呼籲已經足夠，懇請暫停捐款。

隨著捐款金額持續增加，楊生父母透過新北市議員石一佑對外發表聲明，向社會大眾表達誠摯感謝，並表示目前所獲援助已足夠，希望外界暫停捐款。家屬強調，每一份關懷都銘記在心，但也盼望這股善意能轉向其他更需要幫助的孩子與家庭，讓愛心得以延續。

楊生父母在聲明中進一步指出，社會仍有許多默默承受困境的家庭尚未被看見，急需支持才能走過難關，因此呼籲民眾透過合適的管道，將愛心傳遞到更多等待援助的人手中。新北市社會局表示，相關募款專案將依既定規劃於本月底截止，後續資金運用也將依法公開透明，確保善款發揮最大助益。