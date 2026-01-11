楊姓演員駕車左轉 撞上老太太

1名楊姓演員於114年11月駕駛自小客車於基隆市忠三路、孝二路口左轉，因未注意停讓而撞上高齡80多歲的廖姓老嫗，經送醫急救，搶救9天宣告不治。這起事故疑因後續處理態度及賠償事宜，近日在網路社群再掀熱議。

1名楊姓演員於114年11月10日下午5時30分左右，駕車沿著忠三路行經忠三路、孝二路口，左轉準備上高速公路。結果，左轉時未注意停讓，而撞上綠燈穿越斑馬線的廖姓老嫗，廖婦受傷倒地，經消防人員據報送醫，延至9天後宣告不治。

楊姓演員肇事後，處理事故員警對他施以酒測，酒測值為0，無酒駕情形，依法函送地檢署偵辦。結果，事隔近兩個月，這起事故疑因後續處理態度及賠償事宜等，又在網路Threads出現貼文，引發網友熱議。

基警一分局表示，有關這起忠三路、孝二路口交通事故致行人死亡案件，違規人駕駛自小客車行經路口時，未注意停讓行人通過，致事故發生，目前全案相關肇事原因、責任及司法相驗，均由基隆市警察局交通隊處理釐清中。

警方同時呼籲，駕駛人駕車、騎車行經行人穿越道或供行人穿越的交叉路口時，必須主動暫停禮讓行人優先通過，以維護交通秩序與安全。