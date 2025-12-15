楊婷婭推出全新單曲 傳遞尊重與理解

記者周毓洵／臺北報導

從動保、環保一路走到性別平權，被粉絲封為「公益女神」的楊婷婭（楊楊），推出全新單曲「Come get my love」，以強烈節奏與舞動能量，唱出屬於多元性別的自由靈魂，讓音樂成為愛與平權最直接的語言。楊婷婭表示，「Come get my love」想傳遞的不是標籤，而是尊重與理解，「希望透過音樂，陪伴那些曾經感到孤單的人，讓他們知道『你不孤單，你值得被愛』。」

談起自己為何如此投入性別平權，楊婷婭坦言，學生時期就曾親眼看見多元性別同學遭受歧視與霸凌。身高160公分的她，曾為了替同學出頭，正面怒斥一名身高超過170公分的白人女生，即便被對方抓起衣領、甚至動手，她依然選擇站在被欺負的人那一邊，這樣的性格，也成了她一路走來最鮮明的標誌。

新歌發布會上，好友、同時也是經紀人的歌手金志遙，以及多元星勢力團體「心動宇宙UNV」特別現身站台力挺。楊婷婭分享，「心動宇宙UNV」正是她年初舉辦全台甄選時親自發掘的團體，徵選過程中特別強調性別友善，不論性別、樣貌或風格，只要想站上舞台，都不該被社會框架限制。她希望讓更多孩子在舞台上，看見與自己相似的身影，不再覺得自己是「異類」。

在多元文化環境中成長的楊婷婭，從小就對世界沒有既定標籤，也讓她自然投入公益行動。學生時期的她，曾擔任環保義工、推廣動物保護；而父親中風後，她毅然返台照護，更讓她深刻體會「愛不是形式，而是行動」。在金志遙鼓勵下，她決定用音樂承載這些信念，將社會議題融入創作。

楊婷婭的出道公益單曲「單身狗」，正是為了呼籲關懷流浪動物、正視貓狗生存議題，不僅感動許多聽眾，也成功號召民眾自發前往「貓村自然景觀公園」參與動保行動。這一次，「Come get my love」則將目光放在性別平權，為更多被忽略的聲音發聲。

楊婷婭推出單曲《Come get my love》為性別平權發聲。（心動藝能提供）

楊婷婭長期投入公益，從動保、環保到性別平權，用行動實踐「愛不是口號」。（心動藝能提供）

多元星勢力團體「心動宇宙UNV」（左起）、楊婷婭、經紀人歌手金志遙一起響應「Come get my love」為愛發聲。（心動藝能提供）