楊婷婭曝感情觀！曾交往六任「其中1位是女生」不被框架限制愛

「公益女神」楊婷婭（楊楊）近日推出新單曲〈Come get my love〉，透過音樂唱出屬於「多元性別的自由靈魂」。楊婷婭在作品中講述性別平權，她表示：「每個靈魂都應該被尊重，不論你愛誰，只要不傷害他人，都應該被這個世界溫柔以待。」希望透過這首歌，讓大家知道「你不孤單，你值得被愛」。

楊婷婭自幼隨家人移居加拿大溫哥華，畢業於全球排名前40名的英屬哥倫比亞大學。回台發展後，她活躍於演藝圈，參與多首音樂作品、擔任MV女主角，也多次登上大型演唱會與跨年舞台。她同時經營YouTube、Instagram與臉書，長期推廣公益與社會議題，短時間內吸引超過15萬名粉絲關注，累積穩定影響力。

感情方面，單身2年的楊婷婭坦言曾有過六段戀情，其中一段是在加拿大求學期間與女生交往一年，最終因個性差異與未來方向不同而分手。她認為，愛本就沒有固定形式，重要的是彼此尊重與理解。

家庭經歷也深刻影響她的人生選擇。父親中風後，她毅然返台全心照護，父親成為植物人期間，她親力親為照顧長達兩年，期間曾因壓力導致情緒低潮，透過心理諮商與運動調適身心。父親於6、7年前離世，加上母親罹患失智症，讓她更深刻體悟「愛不是口號，而是實際行動」，也成為她投入公益的關鍵動力。

在經紀人兼歌手金志遙的鼓勵下，楊婷婭決定以音樂結合舞蹈，持續為社會議題發聲。她於2024年推出的出道公益單曲〈單身狗〉，聚焦流浪動物與動保議題，成功感動聽眾，並號召民眾自發前往「貓村自然景觀公園」參與行動。



