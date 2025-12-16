楊婷婭為愛發聲《Come get my love》 讓多元共存的愛自由閃耀舞台

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】從動保到環保「公益女神」楊婷婭（楊楊）推出單曲《Come get my love》以強烈節奏與舞動能量，讓音樂成為愛與平權的語言，唱出屬於「多元性別的自由靈魂」。楊婷婭在作品中講述性別平權，她表示：「每個靈魂都應該被尊重，不論你愛誰，只要不傷害他人，都應該被這個世界溫柔以待。」希望透過我的音樂，能讓他們知道你不孤單，你值得被愛。身高160公分的楊婷婭在讀書時期，見到多元性別的同學被歧視欺負時，她就挺身站出來，直接怒斥一位身高超過170公分的白人女生，就算被對方抓起衣領甚至被打，她也無所畏懼的捍衛被欺負的同學。

單曲發布會上，好友經紀人歌手金志遙及團體「心動宇宙U N V」也爲她站台打氣。楊婷婭說，多元星勢力團體「心動宇宙U N V」其實是我年初時，舉辦全台甄選活動時所發掘的，徵選時，我特別強調性別友善，歡迎所有性別都可以來參加，不管什麼性別，想要帥、想要美、只要你想，都可以不被社會的框架與枷鎖限制，LGBTQ+ friendly；最終徵選簽下三位多元性別師弟妹；我希望社會大眾，尤其是小孩子也可以在舞台上看到和自己一樣族群的人，讓他們覺得自己不是異類，也有跟自己一樣的榜樣可以追隨。

▲「公益女神」楊婷婭推出單曲《Come get my love》為性別平權發聲。（心動藝能提供）

在多元文化並存的環境中成長的楊婷婭，從小就能理解「尊重」與「平等」的價值，對身邊的世界是沒有標籤的，認爲每個人都能自在地成為自己，因此也成為她日後投身公益與音樂的起源。學生時期的她，熱愛參與各項公眾事務，擔任環保義工，推動環境永續與生命關懷也積極推廣動物保護。

而當父親中風後，楊婷婭毅然返台照護，經過長時間的陪伴，讓她深刻體悟「愛」的本質，不是形式，而是一種行動與理解；楊婷婭說，「生命很短暫，何不在有限的時間裡，做更有意義的事？」在經紀人也是歌手身份的金志遙鼓勵下，她決定用音樂與舞蹈，讓更多人聽見她想傳遞的信念，並在音樂中注入人文與社會議題。楊婷婭說，我的出道曲，2024年發表的首支公益歌曲《單身狗》就是為了要推廣關懷流浪動物、動物保護、正視貓狗生存問題的議題，感動無數聽眾，更成功號召了許多民眾自發性到「貓村自然景觀公園」去參與動保運動。

▲「公益女神」楊婷婭舉辦藝人徵選活動，最終簽下三位多元性別師弟妹組成多元星勢力團體「心動宇宙U N V」。（心動藝能提供）

談起參與性別平權的過程，楊婷婭難過的說，「我看過太多被誤解的靈魂，他們只是想愛、想被愛，卻被世界審判。」例如像是每當身邊有朋友出櫃的時候，他們的爸媽都會說，「我為什麼會生出你這麼奇怪的孩子。」我都會去幫他們和爸媽溝通。她也曾經花三個月的時間收留、照顧、幫助一位女孩去動變性手術的朋友，楊婷婭說，在加拿大做變性手術都是免費的，這個是找到自我的過程，所以在當地是支持的。手術後她幾乎都要躺在床上、裝尿袋，每天還要換藥、打針等，過程相當辛苦。照顧友人的這段期間，也讓楊婷婭覺得，多元性別的大家在找尋自我的過程已經很辛苦了，還要面對異樣的眼光，真是讓人忿忿不平。

楊婷婭表示：《Come get my love》呼喚每一個渴望愛、也願意去愛的靈魂。不論是男同志、女同志、雙性戀、跨性別者，還是任何被標籤的少數群體，沒有人需要隱藏。希望世界可以一起朝著更多元共融的目標努力，大家的特別，都可以不再被傳統框架綁架，也不再被世俗審判，能夠自由的展現出來。