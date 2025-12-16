楊婷婭為愛發聲《Come get my love》 讓多元共存的愛自由閃耀舞台
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】從動保到環保「公益女神」楊婷婭（楊楊）推出單曲《Come get my love》以強烈節奏與舞動能量，讓音樂成為愛與平權的語言，唱出屬於「多元性別的自由靈魂」。楊婷婭在作品中講述性別平權，她表示：「每個靈魂都應該被尊重，不論你愛誰，只要不傷害他人，都應該被這個世界溫柔以待。」希望透過我的音樂，能讓他們知道你不孤單，你值得被愛。身高160公分的楊婷婭在讀書時期，見到多元性別的同學被歧視欺負時，她就挺身站出來，直接怒斥一位身高超過170公分的白人女生，就算被對方抓起衣領甚至被打，她也無所畏懼的捍衛被欺負的同學。
單曲發布會上，好友經紀人歌手金志遙及團體「心動宇宙U N V」也爲她站台打氣。楊婷婭說，多元星勢力團體「心動宇宙U N V」其實是我年初時，舉辦全台甄選活動時所發掘的，徵選時，我特別強調性別友善，歡迎所有性別都可以來參加，不管什麼性別，想要帥、想要美、只要你想，都可以不被社會的框架與枷鎖限制，LGBTQ+ friendly；最終徵選簽下三位多元性別師弟妹；我希望社會大眾，尤其是小孩子也可以在舞台上看到和自己一樣族群的人，讓他們覺得自己不是異類，也有跟自己一樣的榜樣可以追隨。
▲「公益女神」楊婷婭推出單曲《Come get my love》為性別平權發聲。（心動藝能提供）
在多元文化並存的環境中成長的楊婷婭，從小就能理解「尊重」與「平等」的價值，對身邊的世界是沒有標籤的，認爲每個人都能自在地成為自己，因此也成為她日後投身公益與音樂的起源。學生時期的她，熱愛參與各項公眾事務，擔任環保義工，推動環境永續與生命關懷也積極推廣動物保護。
而當父親中風後，楊婷婭毅然返台照護，經過長時間的陪伴，讓她深刻體悟「愛」的本質，不是形式，而是一種行動與理解；楊婷婭說，「生命很短暫，何不在有限的時間裡，做更有意義的事？」在經紀人也是歌手身份的金志遙鼓勵下，她決定用音樂與舞蹈，讓更多人聽見她想傳遞的信念，並在音樂中注入人文與社會議題。楊婷婭說，我的出道曲，2024年發表的首支公益歌曲《單身狗》就是為了要推廣關懷流浪動物、動物保護、正視貓狗生存問題的議題，感動無數聽眾，更成功號召了許多民眾自發性到「貓村自然景觀公園」去參與動保運動。
▲「公益女神」楊婷婭舉辦藝人徵選活動，最終簽下三位多元性別師弟妹組成多元星勢力團體「心動宇宙U N V」。（心動藝能提供）
談起參與性別平權的過程，楊婷婭難過的說，「我看過太多被誤解的靈魂，他們只是想愛、想被愛，卻被世界審判。」例如像是每當身邊有朋友出櫃的時候，他們的爸媽都會說，「我為什麼會生出你這麼奇怪的孩子。」我都會去幫他們和爸媽溝通。她也曾經花三個月的時間收留、照顧、幫助一位女孩去動變性手術的朋友，楊婷婭說，在加拿大做變性手術都是免費的，這個是找到自我的過程，所以在當地是支持的。手術後她幾乎都要躺在床上、裝尿袋，每天還要換藥、打針等，過程相當辛苦。照顧友人的這段期間，也讓楊婷婭覺得，多元性別的大家在找尋自我的過程已經很辛苦了，還要面對異樣的眼光，真是讓人忿忿不平。
楊婷婭表示：《Come get my love》呼喚每一個渴望愛、也願意去愛的靈魂。不論是男同志、女同志、雙性戀、跨性別者，還是任何被標籤的少數群體，沒有人需要隱藏。希望世界可以一起朝著更多元共融的目標努力，大家的特別，都可以不再被傳統框架綁架，也不再被世俗審判，能夠自由的展現出來。
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 72
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 135
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 46
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 15
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 130
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 142
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 105
高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」！挨轟「乾脆AI換臉」 製作方回應
氣質女星高圓圓出外景被民眾巧遇，路人目擊與高圓圓穿著同樣衣服的陌生女，議論「用替身錄綜藝節目」。曝光的照片確實顯示，一名跟高圓圓長髮長度相似、都穿紅色上衣及白色褲子的女子出現在拍攝現場，網狂酸高圓圓「乾脆AI換臉好了」、「綜藝節目不就是為了真實去體驗嗎？還要替身…」。太報 ・ 5 小時前 ・ 2
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4
反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝
政治中心／綜合報導當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。民視 ・ 13 小時前 ・ 92
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 54
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 14 小時前 ・ 17
李艷秋喊：不副署只是大罷免延續！「清德宗憲法」3年後滿清亡了！
立法院藍白黨團日前三讀通過的《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」，此舉被外界認為是逼戰在野，更有不少民進黨立委嗆聲，「藍白可以提倒閣啊！」對此，資深媒體人李艷秋提出2點分析，喊話在野黨別上當，「因為對民進黨而言，這生意穩賺不賠」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 62
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 84
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 40
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 141