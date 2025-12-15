楊婷婭組心動宇宙傳遞愛無性別

鋼鐵千金楊婷婭（楊楊）推出單曲〈Come get my love〉，15日舉辦記者會。單身2年的她透露，自己已有3個「寶寶」，正是她與經紀人好友金志遙攜手推出的LGBT團體「心動宇宙U N V」。

楊楊透露，學生時期曾有多元性別的同學遭受歧視與欺負，她自己也曾與女同學相戀，認為愛是沒有性別的，應打破既有的性別藩籬。此次推出「心動宇宙U N V」團體，雖然曾遭外界質疑「不需要不男不女的藝人」，但她仍希望透過團體行動，傳遞性別平等的理念。

楊楊自幼在加拿大長大，先前因父親中風返台照料。母親在一次餵食父親的過程中，不慎讓父親嗆到，導致父親成為植物人。這起事件也讓她發現母親反應異常，經檢查後才得知母親同樣罹患失智症，且腦部白質病變嚴重。

楊楊一肩扛起照顧父母的責任，最終自己也罹患憂鬱症。服藥十多年後，目前狀況已好轉不少。期間雖靠自己兩億台幣的資產維持生活，經濟無虞，但長期陪病仍讓她承受極大壓力，「曾想過做傻事，但我很怕痛，加拿大那麼冷，甚至想說『就躺在外面凍死』。」所幸如今已走出低潮，也期盼透過音樂傳遞更多正向能量。