楊婷婭自爆交往女友！未婚已有3個「小孩」昔懷疑偷吃果斷分手

記者徐珮華／台北報導

楊婷婭（楊楊）長期關注性別平權與動保議題，被外界封為「公益女神」。今（15）日舉辦新單曲〈Come get my love〉記者會，並帶著旗下新團體「心動宇宙U N V」亮相，笑說自己明明不想生小孩，3位成員卻像她的孩子一樣。有過6段感情經驗的她，其中一任交往對象為同性，不過目前都忙著照顧3個「小孩」，已經2、3年沒有新對象。

楊婷婭大方坦承雙性戀。（圖／心動藝能提供）

楊婷婭自小移民加拿大，受當地多元開放社會風氣影響，加上身邊有不少同志朋友，讓她一直不太在意另一半性別，大學時期也曾與一名一起長大的同性好友交往，戀情維持1年多因個性不合協議分手。她也坦承曾有感情受挫經驗，一旦第六感察覺對方說謊、偷吃，便會果斷分手，「如果有這個第六感，應該是感情出了什麼問題，那就差不多可以散了。」

廣告 廣告

正義感十足的楊婷婭，學生時期曾陪伴多元性別同學到女廁如廁，卻遭其他同學嘲諷「很噁心，長得像男生幹嘛不去男廁」，讓她當下氣得直接揪住對方衣領理論。如今她將性別平權理念融入新作品，認為「每個靈魂都應該被尊重，不論你愛誰，只要不傷害他人，都應該被這個世界溫柔以待」，希望透過音樂，讓多元性別族群知道自己並不孤單，也值得被愛。

楊婷婭（右2）形容「心動宇宙U N V」3位成員像是自己的小孩。右1為金志遙。（圖／心動藝能提供）

今年楊婷婭一手打造「心動宇宙U N V」，徵選報名時便強調LGBTQ+友善，最終簽下3位多元性別成員Jusxin、TEN與旭。她坦言替團員接洽工作時，曾被以「不太需要不男不女」為由婉拒，也曾有成員一路闖進試鏡最後一關，卻因生理性別不符合被刷下。擔心團員在演藝圈因性別特質受到限制，她目前多以線下活動推廣為主，希望他們的特色能被大眾接受。

楊婷婭新歌〈Come get my love〉呼喚每一個渴望愛、也願意去愛的靈魂。不論是男同志、女同志、雙性戀、跨性別者，還是任何被標籤的少數群體，沒有人需要隱藏。希望世界可以一起朝著更多元共融的目標努力，不再被傳統框架或世俗審判，自由展現自我。

更多三立新聞網報導

賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境

獨家／甜娶台八女星1年！TRASH林頤原突問「能永遠在一起嗎」懷疑心聲曝

直擊／安心亞火辣現身！倒奶「合體羅志祥」尬舞 性感不輸DJ Soda

坣娜富商尪二度喪妻…薛智偉鬆口再婚可能！遭傳「身家280億」回應了

