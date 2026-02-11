楊子儀挑戰最狂反派！雨中狂奔解放「回到最原始的狀態」

記者許瑞麟報導／電影《農曆三月二十三》集結楊子儀、吳政勳、Darren（邱凱偉）、梁佑南、陳明真、方琦等演員，透過宗教奇幻視角，展開一場跨越百年的因果探討。楊子儀片中飾演反派「黑豬」，戲外正於宮廟修行，他坦言這次演出讓他徹底解放，「這個角色讓我回到了作為人最原始的狀態，就是我想要什麼或是我不要什麼，我就會直接去做，這件事情演下來其實很爽。」

為了賦予反派更多內容與層次，他參考《黑雨》裡的日本演員松田優作，「他呈現的黑道非常特別，不靠表情，所有狀態都用眼神傳遞，讓你可以直接感受到他的氣場。」他也借鑑梁家輝在《黑金》中收放自如的演技，「那種狂野且放大的情緒，就是他坐在那裡就會讓你感到害怕。」

廣告 廣告

電影中有多場令人屏息的動作戲，其中一場在急診室外的刺殺戲最令他印象深刻。楊子儀需要翻過一面高達一米八的圍牆，再越過欄杆，並在瞬間拔刀，他回憶道：「當時我穿著皮鞋，其實非常不好跳，如果是在平時我可能翻不過去，可是角色似乎給了我一個很特別的力量，『啪啪啪啪』就上去了，那個動作連我自己都覺得不可思議。」

楊子儀在《農曆三月二十三》有多場動作戲。（圖／北投映像電影）

另一場戲則是極具視覺張力的街頭追逐，楊子儀在大雨中急速狂奔一公里，上方還有空拍機緊盯，他興奮表示：「跑完以後，我感覺心臟快要爆裂了，可是很爽，那一顆鏡頭非常精彩。」劇組也曾前往雲林進行長達一個月的實景拍攝，「那是我第一次感受到，每天都像被神明籠罩著、保護著，這是一段非常棒的緣分。」

本片劇情跨度極大，涉及1915年噍吧哖事件、1955年孫立人事件，楊子儀與另一位男主角吳政勳在片中牽絆三世，被劇組戲稱為「宿命CP」，楊子儀說：「我覺得情感一定夠濃，因果才會牽得夠深。在電影中我與吳政勳三世剛好都是男生，如果投胎成一男一女，搞不好就是夫妻或戀人。」

《農曆三月二十三》將於5月8日在台上映。

楊子儀在《農曆三月二十三》的演出讓他徹底解放。（圖／北投映像電影）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導