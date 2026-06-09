楊子儀神片上演舌頭熄菸 陳明真短髮俐落化身「三媽」
由王重正執導、探討台灣媽祖信仰與三世因果的電影《農曆三月二十三》，劇情跨度極大，背景橫跨1915年噍吧哖事件、1955年孫立人事件，一路延伸至2025年，男主角楊子儀在片中突破形象飾演黑道殺手「黑豬」，其中一幕「用舌頭熄滅菸蒂」的鏡頭表現得又帥又壞，演出極具張力。
楊子儀將這部充滿奇幻色彩的作品比作經典神作《大話西遊》與《大隻佬》，他回憶起在雲林、北港、土庫等地長達一個月的實景拍攝，感觸極深地表示每天都像被神明保護著。楊子儀也透露，劇組走訪了多間具有三、四百年歷史的祖廟，每一尊媽祖的法相都以特寫拍攝，且現場的誦經聲皆為實地收音，讓整部電影宛如一間無形的宮廟。
身為「烏來龍太宮」爐下弟子的楊子儀，不僅在現場領受「姻緣媽」的福氣，祝福天下有情人終成眷屬，他也強調這是一部與自己對話的電影，值得細細咀嚼，自己看了六次，每次都有不同的感動與體會。
此外，女星陳明真在片中飾演一位專門收留中輟生的劇團團長，透過製作戲曲來闡述孝道，將善知識深植人心。她表示，自己的角色設定是代表「三媽」的精神，因為在歷史典故中，三媽通常在外處理事務、屬於「行動派」，因此她特別設計了俐落的短髮造型來詮釋角色。
陳明真也特別為本片演唱了專屬歌曲，她指出，電影探討了三生三世的輪迴，最終的核心理念是勸導大眾「放下、不要太執著」，她期盼觀眾看完電影後能獲得心靈的啟發，輕鬆面對每一天，並將台灣人特有的善良精神繼續推廣出去。
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