楊子儀突破形象飾演黑道殺手 用舌頭熄滅菸蒂

記者王丹荷／綜合報導

由王重正導演執導、探討臺灣媽祖信仰與三世因果的電影《農曆三月二十三》，男主角楊子儀在片中突破形象飾演黑道殺手「黑豬」，其中一幕「用舌頭熄滅菸蒂」的鏡頭表現得又帥又壞；陳明真飾演專門收留中輟生的劇團團長，透過製作戲曲來闡述孝道，將善知識深植人心。

楊子儀將這部充滿奇幻色彩的作品比作經典神作《大話西遊》與《大隻佬》。他回憶在雲林、北港、土庫等地長達1個月的實景拍攝，感觸極深地表示每天都像被神明保護著。楊子儀也透露，劇組走訪了多間具有3、4百年歷史的祖廟，每一尊媽祖的法相都以特寫拍攝，且現場的誦經聲皆為實地收音，讓整部電影宛如一間無形的宮廟。

廣告 廣告

身為「烏來龍太宮」爐下弟子的楊子儀，不僅在現場領受「姻緣媽」的福氣，祝福天下有情人終成眷屬，他也強調這是一部與自己對話的電影，值得細細咀嚼，「自己看了6次，每次都有不同的感動與體會。」

陳明真表示，自己的角色設定是代表「三媽」的精神，因為在歷史典故中，三媽通常在外處理事務、屬於「行動派」，因此她特別設計了俐落的短髮造型來詮釋角色。她也特別為本片演唱專屬歌曲，「電影探討了三生三世的輪迴，最終的核心理念是勸導大眾『放下、不要太執著』。」她期盼觀眾看完電影後能獲得心靈的啟發，輕鬆面對每一天，並將臺灣人特有的善良精神繼續推廣出去。

《農曆三月二十三》楊子儀突破形象飾演黑道殺手「黑豬」。（壹捌玖伍電影公司提供）

《農曆三月二十三》陳明真飾演專門收留中輟生的劇團團長。（壹捌玖伍電影公司提供）