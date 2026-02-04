楊子儀、鄒承恩「互擦汗」太有愛！《阿松與阿暖》險變「BL劇」

楊子儀、鄒承恩重現拍戲時經常互擦汗的超有愛動作。（民視提供）

由民視與公視台語台聯手推出的《阿松與阿暖》，歷時近半年的拍攝，日前正式宣告殺青。劇組特別於昨（３日）舉行殺青宴，主要演員與幕後團隊齊聚同歡，細數拍攝期間的點滴。韓瑜表示，這次接演是因為題材相當具突破性，角色設定特殊，是她演藝生涯的一大嘗試；柯叔元則大讚團隊展現極致專業，眾人集結心血完成的作品，讓他拍得非常過癮。資深藝人黃西田笑稱這是一部「又生氣又可愛」的戲，他飾演的老頑童讓家庭氛圍既吵鬧又和樂，極具看頭。

楊子儀與鄒承恩受訪時展現絕佳默契。較晚進組的鄒承恩坦言起初擔心難以融入，沒想到楊子儀熱情迎接，讓他瞬間感受如家人般的溫暖。拍攝期間正值盛夏，容易流汗的楊子儀必須穿著厚重西裝，沒想到鄒承恩進組後兩人竟成了「流汗盟友」，對戲時頻繁出現「互相擦汗」的溫馨畫面，引得導演開玩笑說可以直接改拍「男男戀」。楊子儀表示，這部戲不僅描寫王船文化與傳統記憶，更在創新與守舊間尋找平衡。他強調，最重要的傳統其實就是「家人」，那份溫暖不限於血緣，更包含長久的陪伴。

楊子儀、鄒承恩一起出席《阿松與阿暖》殺青宴。（民視提供）

黃西田、韓瑜、柯叔元出席《阿松與阿暖》殺青宴。（民視提供）

張再興、民雄，簡劭峰、柏妍樺出席《阿松與阿暖》殺青宴。（民視提供）

民雄也回憶在雙溪取景時，正逢寒流與連日大雨，是他印象中最冷的一次拍攝體驗。而在劇中飾演父女的丁力騏與柏妍樺，更有「大打出手」的衝突戲碼。柏妍樺透露，為了追求真實感，拍攝時不慎真的打到丁力騏身上，讓她深感內疚，所幸丁力騏大方表示沒關係，兩人的默契也在這場「武鬥」後火速升溫。

梁家榕、鄧志鴻、林玟誼出席《阿松與阿暖》殺青宴。（民視提供）

丁力騏、柏妍樺飾演父女。（民視提供）

《阿松與阿暖》3日晚間舉辦殺青宴。（民視提供）

梁家榕與林玟誼劇中演繹母女間的拉扯與和解，情感流動強烈且動人；鄧志鴻則挑戰性格鮮明的老闆角色，展現對媳婦與孫女截然不同的情感張力，他直言能與年輕演員合作是至高無上的幸福。

